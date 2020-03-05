Denizlispor revire döndü



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

SÜPER Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup edip kara bulutları dağıtan Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık kabusuyla boğuşuyor. Yeşil-siyahlılarda 6 futbolcunun Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Ege ekibinde daha önce de sakatlıkları olan Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba'nın tedavilerine devam edilirken, İsmail Aissati, Hadi Sacko ve Isaac Sackey'in de kervana katılması teknik ekibin canını sıktı.

Özellikle Sacko'nun adalesindeki yırtık yüzünden 2 ya da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Aissati ve Sackey'in de Kadıköy'de forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğu ifade edildi. Alternatif arayışlarına başlayan teknik direktör Bülent Uygun'un takımla yaptığı toplantıda, "Zorlu bir süreci geride bıraktık. Kime görev verirsem vereyim, herkes formasının değerini bilerek oynayacaktır. Hepinize güvenim tam. Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynayıp evimize güzel bir skorla döneceğimize inanıyorum" dediği vurgulandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-05 12:21:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.