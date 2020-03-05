Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2)



SON YOLCULUĞA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Suat Akman, annesi Gülseren Akman, kız kardeşi Cemile Akman ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Denizli milletvekilleri, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Akman ailesinin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenazede oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan anne Gülseren Akman, "Oğlum seni son kez öpemedim. Sen, güzel bir şehit oldun. Allah'a emanet ediyorum. Güle güle git oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın tabutu, askerler tarafından top arabasına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, götürüldüğü Denizli Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-03-05 15:55:10



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