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Marketteki sebze ve meyve fiyatları pazardakiyle aynı Market esnafı 'pahalı fiyat' ön yargısının yıkılmasını istiyor Market esnafı kaliteli ürünü pazarla aynı fiyattan sattığın söyledi

İHA

Denizli'de kış mevsiminin ardından pazarlardaki çeşitlilik artmaya başladı. Market esnafı sattıkları sebze ve meyvenin kalitesinden dolayı pazar tezgahlarına göre daha uygun olduğunu savunarak, toplumdaki 'marketler daha pahalı' algısının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Marketteki sebze ve meyve fiyatları pazardakiyle aynı Market esnafı 'pahalı fiyat' ön yargısının yıkılmasını istiyor Market esnafı kaliteli ürünü pazarla aynı fiyattan sattığın söyledi

Denizli’de kış mevsiminin ardından pazarlardaki çeşitlilik artmaya başladı. Market esnafı sattıkları sebze ve meyvenin kalitesinden dolayı pazar tezgahlarına göre daha uygun olduğunu savunarak, toplumdaki ‘marketler daha pahalı’ algısının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Denizli’de kış mevsiminin yavaş yavaş geride kalmasıyla birlikte semt pazarlarında çeşitlilik artmaya başladı. Fiyatlar ise seviyesini korurken, market tezgahlarında yer alan ürünlerin fiyatları pazar ile hemen hemen aynı kaldı. Fiyatların pazar fiyatlarına göre yüksek olmadığını ifade eden market esnafı kaliteli ürünler sattıklarını, ürünlerin kullanım ömürlerinin de buna bağlı olarak uzun olduğunu ifade etti. Müşterilere sunulan ürünleri meyve sebze halinden alınmadığını, direkt olarak yerine giderek 1’inci kalite ürünleri seçerek satışa sunduklarını dile getiren esnaf, vatandaşlarda oluşan market fiyatları pahalı algısının artık yıkılması gerektiğini vurguladı. Fiyatların ise pazar fiyatlarıyla neredeyse aynı olduğu hatta bazı ürünlerin pazardakinden de ucuz olduğu gözlemlendi. Vatandaşlar ise marketten alışveriş yapmayı daha güvenilir bulduklarını, pazarda birçok yeri gezerek kaliteli ürüne ulaşabildiklerini söyledi.

“Fiyatlar arasında bir uçurum yok”
Marketten alışveriş yaptığını dile getiren Yakup Güleç, “Pazardaki durumla marketteki durum arasındaki fark şu; pazarda en iyi ürünü almak için tek tek geziyorsun, marketlerde ise seçilmiş geliyor. Yani bir domatesi, bir elmayı, portakalı zaten seçilerek buraya geliyor. Aynı ürünü pazarda manav manav gezerek en iyisini, en uygununu alacağım diyorsun. Zaten marketlerdeki fiyatla manavdaki fiyat arasında çok bir fark yok. Ne kadar özel olsa da seçme olsa da fiyatlar arasında bir uçurum yok” şeklinde konuştu.

“Ürünlerimizi üreticiden alıyoruz”
Sattıkları ürünleri yerlerinden aldıklarını dile getiren market esnafı Sedat Şakar, “Biz öncelikle ürünlerimizi üreticiden alıyoruz. Pazardaki ürünler ile bizim ürünler arasında kalite farkı var. Sattığımız ürünler 1’inci kalite hatta ürünleri aldıktan sonra kendimiz tekrar seçiyoruz. Müşteriye en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz, en kaliteli ürünü vermeye çalışıyoruz. Bizim sattığımız ürünlerde işte üç gün beş gün dursa da herhangi bir problem olmaz hiç sıkıntı yaşamazlar” dedi.

“Pazarla aynı fiyata satıyoruz ama akşama fiyatı düşürüyorlar elinde kalmaması için”
Fiyatların pazarlardaki fiyatlarla aynı olduğunu savunan Şakar, “Portakal 4 lira, sıkmalık portakal 3,5 lira, patates 2 lira, soğan 2 lira domates 4 liraya satıyorum. Bunların fiyatları pazara göre uygun ama birinci sınıf mal satıyorum. Şimdi vatandaşta şöyle bir algı var diyorlar ki pazarlarda fiyatlar daha ucuz, pazarlarda fiyatlar ucuz değil bizde de fiyatlar aynı ama pazarda şöyle bir durum var benim sattığım fiyatlara Pazar da satıyor. Ama öğleden sonra fiyatı değiştiriyor. Akşam elinde kalmasın diye daha düşük veriyor. Bizde öyle bir şey yok biz de fiyat neyse akşam da odur ertesi gün de o olur” diye konuştu.
Denizli genelinde pazarlarda soğan 2 TL, patates 2 TL, domates 3 TL, havuç 1.5 TL, mandalina 3 TL'den alıcı buluyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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