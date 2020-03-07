Doğum gününde hayata tutundu 69. yaş gününde sağlığına kavuştu 69. yaşına hastane odasında kestiği pasta ile girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğum gününde hayata tutundu 69. yaş gününde sağlığına kavuştu 69. yaşına hastane odasında kestiği pasta ile girdi

İHA

Karın ağrısı şikayeti ile gelen yaşlı adamın aort damarında oluşan normalin üç katı büyüklüğünde baloncuk oluştuğu tespit edildi. Acil anjioya alınan Sadettin Yıldız (69), zorlu operasyonda hiç uyutulmadan sağlığına kavuştu. Yıldız geçirdiği zorlu operasyondan bir gün sonra 69. yaş gününü hastane odasında ailesi ile birlikte kutladı.

Doğum gününde hayata tutundu 69. yaş gününde sağlığına kavuştu 69. yaşına hastane odasında kestiği pasta ile girdi

Karın ağrısı şikayeti ile gelen yaşlı adamın aort damarında oluşan normalin üç katı büyüklüğünde baloncuk oluştuğu tespit edildi. Acil anjioya alınan Sadettin Yıldız (69), zorlu operasyonda hiç uyutulmadan sağlığına kavuştu. Yıldız geçirdiği zorlu operasyondan bir gün sonra 69. yaş gününü hastane odasında ailesi ile birlikte kutladı.
Denizli’de emekli tarih öğretmeni Sadettin Yıldız karın ağrısı şikayeti ile gittiği farklı hastanelerde derman bulamayınca çareyi Özel Denizli Tekden Hastanesinde buldu. Gittiği hastanelerde gördüğü tedavilere rağmen şikayetleri devam eden Yılmaz, Özel Tekden Hastanesine geldi. Yılmaz önce muayene edildi ardından tomografi görüntüleri incelendi. Literatürde aort damarı olarak bilinen göbek hizasının altında bulunan damarda normalin üç katı büyüklükte 7,5 santimetre çapında baloncuk oluştuğu tespit edildi. Opr. Dr. Burak Tamtekin her an patlama riski bulunan balonun acil tedavi edilmesi gerektiğini söylemesi üzerine riskli bir ameliyata karar verilmiş oldu. Bölgesel anestezi ile gerçekleştirilen anjionun ertesi günü doğum günü olması ise tesadüfün böylesi dedirtti.
Bir gün gözlem amaçlı yoğun bakımda tutulan Yılmaz normal odaya alındığı gün ailesi doğum gününü kutladı keyifli anlar yaşandı. Sadettin Yılmaz doğum günüyle ikinci doğum gününün aynı güne denk geldiğini belirtti. Yılmaz’ın karın ağrısı şikayeti ile geldiğini ama aort damarında normalin çok üstünde olan 7,5 santimetre çapa ulaşan baloncuğun olduğunu ve yırtılma ihtimali üzerine seçenekler sunulduğunu belirten Opr. Dr. Burak Tamtekin, “Saadettin Bey, bize başka bir hastaneden çektirdiği tomografi görüntüleri ve karın ağrısıyla geldi. Tomografisini incelediğimizde karından aşağıya doğru inen AORT damarının, böbrek dallarına verdikten sonra yani göbek hizasının altında yaklaşık 7,5 santimetre çapa ulaştığını gördük. Bu çok büyük bir rakam. Normalde 2,5 3 santimetre olan sağlıklı bir AORT damarı 5,5 cm’nin üstünde artık baloncuk diye tabir edilmeye başlanır. 77,5 cm’nin üzerinde artık yırtılma ihtimali vardır” dedi.
Dr. Tamtekin, AORT anevrizmalarında yılda 15 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yırtıldığı zaman da yaklaşık yüzde 60 oranında hastanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Biz de hastanın kendisine bu durumu anlattık. İki tane tedavi seçeneği olduğunu belirttik. Birincisi açık ameliyat. Yani karın duvarının tamamen açılıp bağırsakların arkasından baloncuğun çıkarılıp oraya bir suni damar konulması ve kasıklara kadar indirilmesi. Tabi ki de hastanın uyuyarak ve büyük bir cerrahi riski alarak yapılan bir operasyon. Diğeri ise kasıklardan çok küçük bir insizyonla girilip kapalı yöntemle anjiyoda AORT içinde stent açılması. Kendisi de tabi ki ikinci kapalı seçeneği tercih etti. Daha sonra hastayı anjiyoda işleme aldık” şeklinde konuştu.

“İşlem gayet çok güzel gitti”
Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hasta hakkında bilgi veren Opr. Dr. Tamtekin, “Saadettin Bey’in durumu bir açıdan farklıydı. Normalde baloncuk genelde, bizim sıklıkla rastladığımız ana AORT damarındadır. Ancak hastamızda ikiye ayrıldıktan sonra kasıklara kadar inmekteydi balonlaşma. Bu nedenle normalde iki tane, bir ana gövde bir yardımcı graft koymamız gerekirken Saadettin Bey’e dört tane graft koymak zorunda kaldık. İşlem sonrası kontrol anjiyomuz da gayet güzel, hiçbir şekilde graftin etrafından bir kaçak veya başka bir probleme rastlamadık. İşlem gayet çok güzel gitti. Bir gün önlem amaçlı yoğun bakımda tuttuk. Bugün de odaya çıkardık hastamızı. Şuanda hastamız rahatlıkla yürüyor, ağızdan beslenmesi gayet iyi, çok az bir insizyon ağrısı dışında herhangi bir yerde ağrısı yok. Bir sıkıntımız yok şuanda” ifadelerini kullandı.

“Her an patlayıp hayatını kaybedebilirdi”
Sadettin Yıldız’da bulunan anavizmanın tehlikesinden ve hastanın tekrar doğduğunu belirten Dr. Tamtekin, “Hastamızın işlemi başarılı bir şekilde bittikten sonra hasta yakınları hastamızın bir gün sonra doğum gününün olduğunu söyledi. Tabi bu bizim için de çok güzel bir tesadüf oldu. Çünkü 7.5 cm’lik bir anavizma saatli bir bomba gibidir. Hastaya da bunu anlatmıştık. Her an her yerde patlayıp Allah korusun hayatını kaybedebilirdi. Bu işlemle, bu baloncuk tamamen söndüğü için bugün hem hakikaten doğum günü hastamızın hem de bizim işlemle beraber inşallah tekrardan doğmuş gibi oldu. O yüzden biz de işlemin ertesi günü serviste iki olayı bir arada kutlamak istedik” dedi.

“Doktor, ‘karnında saatli bomba’ taşıyorsun dedi”
Doktorun durumunun çok riskli olduğunu söylediğini belirten Sadettin Yıldız ise şunları söyledi:
“Doktor Bey’le görüştüğümüzde ‘Karnında saatli bomba taşıyorsun, bir yere çarpsan patlar, araba kullanırken ani bir frende direksiyona çarpsan patlar, o haldesin’ diye bize söyledi. Tabi biz de artık varsa bunun çaresi doktor beyle görüştük, ondan sonra ne şekilde tedavi edileceğini doktor bey bize izah etti. Aklımız yattı operasyon geçirdik. Anjiyo olduk, stentler takıldı. Şuanda çok iyiyim. Sağlığıma, sihatime kısa bir zaman geçmesine rağmen çabucak toparladım. Gayet iyiyim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de korkunç olay Eşini bıçaklayarak öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Denizli’de korkunç olay Eşini bıçaklayarak öldürüp, ...
2 katlı kerpiç ev yangında alevlere teslim oldu Kerpiç evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı
YEREL HABERLER 2 katlı kerpiç ev yangında alevlere teslim ...
(Görüntülü) Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda ...
Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı 11'e çıktı
YEREL HABERLER Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda şüpheli sayısı ...
Deprem tatbikatında halatla çatıdan inerken Türk bayrağı açtılar Çocuklar halatla pencereden tahliye çalışmasını büyük heyecanla izledi Deprem tatbikatında çocukların panik havası oluşturmaya çalışmaları gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Deprem tatbikatında halatla çatıdan inerken Türk ...
Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Denizli, Voleybol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği ...
Başkan Örki: “Türk Halkı hayır için adeta yarışıyor” Pamukkale Belediyesinden şehitler için lokma hayrı
YEREL HABERLER Başkan Örki: “Türk Halkı hayır için adeta ...
4 farklı ülkeden katılımcılar ile Temiz Enerji İyi Gelecek toplantısı yapılacak
YEREL HABERLER 4 farklı ülkeden katılımcılar ile Temiz Enerji İyi ...
Marketteki sebze ve meyve fiyatları pazardakiyle aynı Market esnafı 'pahalı fiyat' ön yargısının yıkılmasını istiyor Market esnafı kaliteli ürünü pazarla aynı fiyattan sattığın söyledi
YEREL HABERLER Marketteki sebze ve meyve fiyatları pazardakiyle ...
Büyükşehir personeline deprem eğitimi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline deprem eğitimi verilmeye ...
TÜİK Denizli’nin 2019 yılı göç istatistiklerini açıkladı
YEREL HABERLER TÜİK Denizli’nin 2019 yılı göç istatistiklerini ...
Denizlisporlu futbolculardan ‘Harften Öte Kadın’ projesine videolu destek 26 kentte ve Azarbaycan’da öğrenciler ‘Harften Öte Kadın’ projesini başlattı Kadının toplumdaki yerine dikkat çeken klip hazırladılar
YEREL HABERLER Denizlisporlu futbolculardan ‘Harften Öte Kadın’ ...
Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe karşısında
YEREL HABERLER Denizlispor, 15 yıllık galibiyet özlemiyle Fenerbahçe ...
65 yaşına kadar gençsiniz İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör: “65 yaşa kadar gruplandırılan insanlar genç sınıfında sayılacak”
YEREL HABERLER 65 yaşına kadar gençsiniz İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ...
Denizli’de ‘Turizm Çalıştayı’ yapıldı Değirmenci: “Denizli’nin geleceği söz konusu olduğu zaman hepimiz bir araya gelbiliyoruz”
YEREL HABERLER Denizli’de ‘Turizm Çalıştayı’ yapıldı Değirmenci: ...
Kadın Meclisi 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Kadın Meclisi 8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Denizlispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
(Görüntülü) Hırsızlığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hırsızlığı güvenlik kamerası görüntüleri ...
Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Baharın ilk günlerinde vatandaşlara kar sürprizi
YEREL HABERLER Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Fabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit edildi
YEREL HABERLER Fabrikadaki hırsızlığın şüphelisi kameradan tespit ...
(Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, ...
Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2)
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye ...
Türkiye’de ilk defa Denizli’de infaz kurumundaki çocuklar körling oynadı İnfaz kurumundaki çocuklar ve gençler “Floor Körling” oynadı Öztepe: “Ceza infaz kurumundaki çocuk ve gençlerimiz bizlerin çocukları”
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk defa Denizli’de infaz kurumundaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X