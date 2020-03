Doğum gününde hayata tutundu 69. yaş gününde sağlığına kavuştu 69. yaşına hastane odasında kestiği pasta ile girdi

Karın ağrısı şikayeti ile gelen yaşlı adamın aort damarında oluşan normalin üç katı büyüklüğünde baloncuk oluştuğu tespit edildi. Acil anjioya alınan Sadettin Yıldız (69), zorlu operasyonda hiç uyutulmadan sağlığına kavuştu. Yıldız geçirdiği zorlu operasyondan bir gün sonra 69. yaş gününü hastane odasında ailesi ile birlikte kutladı.

Denizli’de emekli tarih öğretmeni Sadettin Yıldız karın ağrısı şikayeti ile gittiği farklı hastanelerde derman bulamayınca çareyi Özel Denizli Tekden Hastanesinde buldu. Gittiği hastanelerde gördüğü tedavilere rağmen şikayetleri devam eden Yılmaz, Özel Tekden Hastanesine geldi. Yılmaz önce muayene edildi ardından tomografi görüntüleri incelendi. Literatürde aort damarı olarak bilinen göbek hizasının altında bulunan damarda normalin üç katı büyüklükte 7,5 santimetre çapında baloncuk oluştuğu tespit edildi. Opr. Dr. Burak Tamtekin her an patlama riski bulunan balonun acil tedavi edilmesi gerektiğini söylemesi üzerine riskli bir ameliyata karar verilmiş oldu. Bölgesel anestezi ile gerçekleştirilen anjionun ertesi günü doğum günü olması ise tesadüfün böylesi dedirtti.

Bir gün gözlem amaçlı yoğun bakımda tutulan Yılmaz normal odaya alındığı gün ailesi doğum gününü kutladı keyifli anlar yaşandı. Sadettin Yılmaz doğum günüyle ikinci doğum gününün aynı güne denk geldiğini belirtti. Yılmaz’ın karın ağrısı şikayeti ile geldiğini ama aort damarında normalin çok üstünde olan 7,5 santimetre çapa ulaşan baloncuğun olduğunu ve yırtılma ihtimali üzerine seçenekler sunulduğunu belirten Opr. Dr. Burak Tamtekin, “Saadettin Bey, bize başka bir hastaneden çektirdiği tomografi görüntüleri ve karın ağrısıyla geldi. Tomografisini incelediğimizde karından aşağıya doğru inen AORT damarının, böbrek dallarına verdikten sonra yani göbek hizasının altında yaklaşık 7,5 santimetre çapa ulaştığını gördük. Bu çok büyük bir rakam. Normalde 2,5 3 santimetre olan sağlıklı bir AORT damarı 5,5 cm’nin üstünde artık baloncuk diye tabir edilmeye başlanır. 77,5 cm’nin üzerinde artık yırtılma ihtimali vardır” dedi.

Dr. Tamtekin, AORT anevrizmalarında yılda 15 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yırtıldığı zaman da yaklaşık yüzde 60 oranında hastanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Biz de hastanın kendisine bu durumu anlattık. İki tane tedavi seçeneği olduğunu belirttik. Birincisi açık ameliyat. Yani karın duvarının tamamen açılıp bağırsakların arkasından baloncuğun çıkarılıp oraya bir suni damar konulması ve kasıklara kadar indirilmesi. Tabi ki de hastanın uyuyarak ve büyük bir cerrahi riski alarak yapılan bir operasyon. Diğeri ise kasıklardan çok küçük bir insizyonla girilip kapalı yöntemle anjiyoda AORT içinde stent açılması. Kendisi de tabi ki ikinci kapalı seçeneği tercih etti. Daha sonra hastayı anjiyoda işleme aldık” şeklinde konuştu.



“İşlem gayet çok güzel gitti”

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hasta hakkında bilgi veren Opr. Dr. Tamtekin, “Saadettin Bey’in durumu bir açıdan farklıydı. Normalde baloncuk genelde, bizim sıklıkla rastladığımız ana AORT damarındadır. Ancak hastamızda ikiye ayrıldıktan sonra kasıklara kadar inmekteydi balonlaşma. Bu nedenle normalde iki tane, bir ana gövde bir yardımcı graft koymamız gerekirken Saadettin Bey’e dört tane graft koymak zorunda kaldık. İşlem sonrası kontrol anjiyomuz da gayet güzel, hiçbir şekilde graftin etrafından bir kaçak veya başka bir probleme rastlamadık. İşlem gayet çok güzel gitti. Bir gün önlem amaçlı yoğun bakımda tuttuk. Bugün de odaya çıkardık hastamızı. Şuanda hastamız rahatlıkla yürüyor, ağızdan beslenmesi gayet iyi, çok az bir insizyon ağrısı dışında herhangi bir yerde ağrısı yok. Bir sıkıntımız yok şuanda” ifadelerini kullandı.



“Her an patlayıp hayatını kaybedebilirdi”

Sadettin Yıldız’da bulunan anavizmanın tehlikesinden ve hastanın tekrar doğduğunu belirten Dr. Tamtekin, “Hastamızın işlemi başarılı bir şekilde bittikten sonra hasta yakınları hastamızın bir gün sonra doğum gününün olduğunu söyledi. Tabi bu bizim için de çok güzel bir tesadüf oldu. Çünkü 7.5 cm’lik bir anavizma saatli bir bomba gibidir. Hastaya da bunu anlatmıştık. Her an her yerde patlayıp Allah korusun hayatını kaybedebilirdi. Bu işlemle, bu baloncuk tamamen söndüğü için bugün hem hakikaten doğum günü hastamızın hem de bizim işlemle beraber inşallah tekrardan doğmuş gibi oldu. O yüzden biz de işlemin ertesi günü serviste iki olayı bir arada kutlamak istedik” dedi.



“Doktor, ‘karnında saatli bomba’ taşıyorsun dedi”

Doktorun durumunun çok riskli olduğunu söylediğini belirten Sadettin Yıldız ise şunları söyledi:

“Doktor Bey’le görüştüğümüzde ‘Karnında saatli bomba taşıyorsun, bir yere çarpsan patlar, araba kullanırken ani bir frende direksiyona çarpsan patlar, o haldesin’ diye bize söyledi. Tabi biz de artık varsa bunun çaresi doktor beyle görüştük, ondan sonra ne şekilde tedavi edileceğini doktor bey bize izah etti. Aklımız yattı operasyon geçirdik. Anjiyo olduk, stentler takıldı. Şuanda çok iyiyim. Sağlığıma, sihatime kısa bir zaman geçmesine rağmen çabucak toparladım. Gayet iyiyim.”

