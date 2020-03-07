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Pamukkale Belediyesi personeline ‘sigara bırakma’ eğitimi verildi

İHA

Her yıl 17 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası'nda Denizli Pamukkale Belediyesi, çalışanlarına yönelik sigara bırakma eğitimi verildi.

Pamukkale Belediyesi personeline ‘sigara bırakma’ eğitimi verildi

Her yıl 17 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası’nda Denizli Pamukkale Belediyesi, çalışanlarına yönelik sigara bırakma eğitimi verildi.
Pamukkale Belediyesi, personellerine yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Daha önce çalışanlar için ilk yardım ve organ bağışı konusunda eğitimler düzenlenirken bu kez konu sigara bırakma eğitimi verdi. Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden eğitmen Dr. Engin Mengü tarafından verilen eğitim Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Her yıl 17 Mart tarihleri haftasında kutlanan Yeşilay Haftası’nda yapılan eğitime 100’e yakın personel katıldı. Sigaranın sağlık sorunlarına neden olduğunu belirten Dr. Engin Mengü, “Sigaraya başlama yaşı her geçen yıl daha da düşüyor. Bunun sebeplerinin başında merak, anne babanın sigara içmesi ve arkadaş çevresi geliyor. Sigara başlandıktan sonra bağımlılığa dönüşüyor. Sigarayı bırakmak zor ama imkansız değil. Bugün içilen her sigara size sağlıksız bir gelecek verir. Bu nedenle sigaradan ne kadar kısa zamanda kurtulursanız o kadar sağlıklı olursunuz” uyarısında bulundu.

“Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz”
Etkinlikte konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeye hizmet veren personellerin sağlıklarının önemli olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle belediyemizdeki mesai arkadaşlarımıza yönelik çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Daha önce organ bağışı ve ilk yardım konularında eğitimler vermiştik. Bu kez de Yeşilay Haftası’nda sigara bırakma eğitimi düzenledik. Bu eğitimde sigaranın insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra bu bağımlılıktan kurtulmanın yolları çalışanlarımıza aktarıldı. Umarım bu eğitimler faydalı olur ve sigara içen personel sayımız her geçen gün azalır. Bu ve benzeri eğitimlerle çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz önemi gösterdiğimizi düşünüyorum. Pamukkale Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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