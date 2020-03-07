Buldan’da Kur’an kursu dualarla açıldı

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Denizli’nin Buldan ilçesinde Kumralı Camii Mehmet Ülkü Kur’an Kursu ve Anaokulu protokolün katılımı ile açıldı.

Buldan Gölbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen açılış törenine Buldan Kaymakamı Murat Sarı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlçe Müftüsü Yasin Yıldız, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Etkinlik Kur’anı Kerim tilavetinin ardından miniklerin ilahiler söylemesi ile başladı. Ardından yapılan konuşmalar sonrası Kur’an Kursu ve anaokulu protokol üyelerinin dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesmeleri ile yapıldı.

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