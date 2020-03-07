Kaçmaya çalışan sürücüye 10 bin TL ceza



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 148 kilometre hızla radara giren, polis kontrol noktasında durdurulan ve önce otomobiliyle daha sonra da yaya olarak kaçmaya çalışan İ.A, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İ.A.'ya 10 bin TL ceza kesildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede görev yapan trafik polisleri, Bentpınarı Caddesi'nde radar uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, İ.A. yönetimindeki 06 BDY 539 plakalı otomobilin 148 kilometre hızla radara girdiğini tespit etti. 50 metre ilerideki çevirme ve kontrol noktasında durdurulan İ.A., burada yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle yer değiştirmek istedi. Başarılı olamayan sürücü, otomobille kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından önü kesilince otomobilinden inen sürücü, ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan İ.A., gözaltına alındı. İ.A´nın kullandığı otomobilin kiralık olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve çeşitli suçlardan hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.A., Kınıklı Polis Merkezi´ne götürüldü. İ.A.'ya 10 bin TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-03-07 19:28:09



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