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Avrupa, denizi olmayan Denizli'nin balığını yiyor

DHA

Avrupa, denizi olmayan Denizli'nin balığını yiyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren balık işleme fabrikasında füme haline getirilen balıklar, neredeyse Avrupa'nın tamamına ihraç ediliyor. Denize kıyısı olan ve balık ihracatı yapan başta Norveç de denizi olmayan Denizli'den balık alıyor. Şirket Genel Müdürü Yasin Özpek, devletin teşvikleriyle büyüyüp, tereciye tere satar hale geldiklerini söyledi.
Denizli'de, Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren su ürünleri şirketi, sahibi olduğu 10 farklı çiftlikte alabalık üretimi yapıyor. 2001 yılında balık işleme fabrikasını kuran şirket, alabalık çiftliklerinde üretilen balıkları ilk önce şoklama kazanlarında artı 2 dereceden geçirdikten sonra soğuk hava araçlarıyla işleme fabrikasına getiriyor. Burada balıklar, iç organlarının alınmasının ardından gramajlanıyor, salamura olduktan sonra şişlere diziliyor. Fırınlarda pişirilip artı 5 derecede 1 gün bekletildikten sonra fileto haline getiriliyor. Ardından istenilen gramaja göre paketlenip, soğuk hava zinciri bozulmadan Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Denize kıyısı bile olmayan Denizli'den Avrupa'ya ihraç edilen füme balıkları, paket halinde tüm marketlerde satışa sunuluyor. Avrupa'nın önde gelen balık ihracatçılarından biri olan Norveç de Denizli'den balık alıyor.
Yıllık 6 bin ton balık üretim kapasitesi olan ve tamamını Avrupa'ya ihraç eden şirket, Avrupa Birliği'nin verdiği Aguaculture Stewardship Council (ASC) kalite sertifikasını daha önce aldı. Şirket Genel Müdürü Yasin Özpek, Avrupa'ya yıllık 15 milyon Avro'luk ihracat yaptıklarını belirterek, "Fabrikamızda işlediğimiz füme halinde balıkları İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya'ya gönderiyoruz. Yıllık 15 milyon Avro ihracatımız var. Ancak hedefimiz, üretim kapasitesini de artırarak 20-25 milyon Avro'ya çıkarmak istiyoruz. Yağmurlar iyi olursa üretim de bol olursa rakamı artıracağımıza inanıyoruz" dedi.
'TERECİYE TERE SATIYORUZ'
Denizi olmayan Denizli'den Avrupa'ya balık sattıklarını ifade eden Özpek, "Denize kıyımız bile yok. Füme ve donmuş balık satıyoruz. Biz bunu başardık. Avrupa, Denizli'de yetiştirilen balıkları yiyor. Denize kıyısı olan ve hatta balık ihracatı yapan ülkelere bile balık satıyoruz. Adeta tereciye tere satıyoruz. Ürünlerimiz neredeyse Avrupa'nın bütün marketlerinde yer alıyor. Şirketimiz için büyük başarı bu. Devletimizin teşvikleriyle büyüdük. Devletimiz bizi destekledikçe, ihracatımızı daha da artıracağız" diye konuştu.
'KARADENİZ'E YATIRIM YAPACAĞIZ'
Türkiye'nin Norveç'ten somon balığı aldığını ifade eden Özpek, "Biz şirket olarak Karadeniz'e dev yatırım yapacağız. Norveç'ten somon alıyorduk. Artık üretimi biz yapıp, iç ve dış pazarda satmayı planlıyoruz. Çin'e de balık ihracatımız vardı ancak virüs nedeniyle sekteye uğradı. Virüs tehlikesi geçtikten sonra devam edeceğiz. Dünyanın en kaliteli balıklarını yetiştirmek için yem fabrikası da kurduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-03-08 09:15:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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