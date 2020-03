(Özel) O sanayi sitesinin tek kadın oto yıkamacısı Emine Karabulut: “Kadınlar çok güçlüdür, akıllarına koydukları her işi de yaparlar”

Denizli’de 15 yıl boyunca yaptığı muhasebecilik mesleğinden vazgeçerek çocukluk hayali olan oto yıkama dükkanı açan ve sanayi sitesinde kadın yıkamacı olarak tek olan Emine Karabulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hemcinslerine, “Kadınlar çok güçlüdür. Akıllarına koydukları her işi de yaparlar. O yüzden hayallerinin peşinden koşsunlar” mesajını verdi.

Bir çocuk annesi 33 yaşındaki Emine Karabulut, çocukluk hayali olan oto yıkamacı dükkanına yıllar sonra kavuştu. Asıl mesleği muhasebecilik olan ve açık öğretim fakültesinde muhasebe bölümünü bitirdikten sonra 15 yıl masa başında çalışan genç kadın, yıllar sonra çocukluk hayali olan oto yıkamacı dükkanını açmak için işinden vazgeçti. Sanayi havasını ve atmosferini sevdiğini belirten Karabulut, sanayide ne iş yapabilirim diye düşündükten sonra oto yıkama açmaya karar verdi. Sanayide dükkan aramaya başlamasının ardından devretmek üzere olan dükkanı devir alarak kızının ismi ile hayali olan işe başlayan Karabulut, ailesinin tepkisine rağmen 5 aydır sanayide oto yıkama işletmeciliği yapıyor. Karabulut, 7 yaşındaki kızını annesine bırakarak her sabah gelip açtığı dükkanını akşam olunca kapatıp evinin yolunu tutuyor. Günde ortalama 10 ile 15 arasında otomobil yıkayan Karabulut, tek personelle başladığı işinde personeli işten ayrılınca tek başına çalışıyor. Müşterilerin ise sanayide kadın oto yıkamacı ile ilk karşılaşmadaki şaşkınlıkları dikkatlerden kaçmıyor. Araçlarını yıkanması için getiren vatandaşalar, kadın oto yıkamacının erkeklere oranla daha titiz ve düzenli yıkamasından gayet memnun olduklarını dile getirdi.

Oto yıkamacı olma serüvenini anlatan Karabulut, “4 yıllık muhasebe mezunuyum. 15 yıl özel şirketlerde muhasebe işi yaptım. Sanayiye girme sebebim de sanayide yapılan işleri çok seviyorum, beğeniyorum. Çok güzel işler çıkıyor. Benim de bir şekilde burada olmam gerektiğini düşündüm. Tabii ki ben ne yapabilirdim. Bir zanaatım olmadığı için oto kuaför işine yönelmek istedim. Araştırdım, buldum. Burayı devir aldım. Bu şekilde başladım” ifadelerini kullandı.



“Müşterilerim ilk gördüğünde şaşırıyorlar”

Müşteri tepkilerinden memnun olduğunu dile getiren Karabulut, “Müşterilerim ilk gördüğünde şaşırıyorlar. Sanayide bir kadın, oto kuaförde bir kadın. Şaşırıyorlar, daha sonrasında kadınlar daha titiz olduğu için memnun kalıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Karşılıklı memnunuz” şeklinde konuştu.

Oto kuaför açmadan önce ailesinin karşı çıkmasına rağmen hayalini gerçekleştirmek için çıktığı yolda pes etmediğini belirten Karabulut, “Annem çok karşı çıktı mesela. Babamın da pek içine sinmedi diyebilirim. Sanayi ortamı yalnız çalışıyorum diye ama onlar pek onay vermese de benim bu hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Bir şekilde ikna oldular, ikna olmak zorunda kaldılar diyelim” dedi.



“Kadınlar güçlüdür, çok güçlüdür”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hemcinslerine seslenen ve onlardan her daim güçlü olmalarını isteyen Karabulut şunları söyledi:

“Kadınlar güçlüdür, çok güçlüdür. Akıllarına koydukları her işi de yaparlar. O yüzden herkes hayalinin peşinden koşmalı, keyif aldığı işi yapmalı.”



“Kadın eli yıkamaya farklılık katıyor”

Kendi aracını ve dükkanına gelen müşterileri Karabulut’un dükkanına yönlendirdiklerini, memnun olduklarını dile getiren sanayi esnafı Erdinç Çalış, “Esnaf arkadaşımız kadın, titiz ve düzgün temizliğinden dolayı araçlarımızı devamlı yönlendiriyoruz. Kendi araçlarımız ve müşteri araçlarını yönlendiriyoruz. Kadın eli değmesi yıkamaya farklılık kattığı için temiz ve düzenli oluyor. Bundan dolayı gayet mutluyuz” şeklinde konuştu.

