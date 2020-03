Dünyada yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ‘beyaz cennet’ olarak bilinen Pamukkale, dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve geçtiğimiz yıl ağırladığı 2 milyon 500 binin üzerinde turist ile rekor kıran Pamukkale’de korona virüsü nedeniyle turizmciler ve çevre esnafının bu yılki ümitleri boşa çıktı. Çin başta olmak üzere Uzak Asya ve dünyanın birçok ülkesinden her gün binlerce turisti misafir eden Pamukkale’de adeta in cin top oynuyor. Gelen turistlerin fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştıkları travertenlerin boş kalan görüntüsü gazetecileri de şaşırttı.

