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Kadınlar, 'kadına şiddete' karşı sahaya çıktı

DHA

Kadınlar, 'kadına şiddete' karşı sahaya çıktı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bu yıl "Kadına şiddete hayır" sloganıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, halı sahada futbol oynadı.
TÜFAD Denizli Şubesi tarafından bu yıl 11'incisi "Kadına şiddete hayır" sloganıyla düzenlenen 'Annem Futbol Oynuyor' ada altındaki halı saha etkinliği ilgi çekici anlara sahne oldu. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan kadınlardan oluşan takım, futbol oynamak için sahaya çıktı. 2 Mart'ta başlayan turnuvada 10 takım mücadele etti. Etkinliğin finalinde ise, Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti kadın futbol takımları gösteri maçında karşı karşıya geldi. . İki takım sahaya 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı ile çıktı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ilk yarı 20 numaralı forma ile Merkezefendi Belediyesi'nde, ikinci yarı ise 23 numaralı forma ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde ter döktü.
TÜFAD Başkanı Bülent Fil, kadına şiddetin son bulmasını istediklerini kaydedi, "Bu yıl etkinliğimizi 11. kez yapıyoruz. Amacımız kadına şiddetin bir son bulması. Toplumda kadına yönelik duyarlılığı artmasını istiyoruz. Farkındalık oluşturup kadına şiddete son vereceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-03-08 17:07:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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