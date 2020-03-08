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DTO Başkanı Erdoğan: “Korona virüsün ekonomi üzerindeki etkisi daha da belirginleşti” “Sanayi üretiminde Türkiye AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı”

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüsün ekonomi üzerindeki etkisinin daha da belirginleştiğini kaydetti.

DTO Başkanı Erdoğan: “Korona virüsün ekonomi üzerindeki etkisi daha da belirginleşti” “Sanayi üretiminde Türkiye AB ülkelerinin tamamını geride bıraktı”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüsün ekonomi üzerindeki etkisinin daha da belirginleştiğini kaydetti.
DTO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ekonomi ve ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Oda Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin, büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamını geride bıraktığına dikkat çekti. Bu ay yurt içindeki ekonomik gelişmeler arasında sanayi ve sektörel güven endekslerindeki artış ile Merkez Bankasının politika faizinde indirime gitmesinin ön plana çıktığını dile getiren Erdoğan, “Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun son 6 altı toplantısından 6 faiz indirimi kararı çıktı. 7 ayda 1325 baz puanlık indirime gitti. Merkez Bankasında yönetimin el değiştirdiği geçen yıl Temmuz ayından bu yana politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19,75’e kadar düştü. Finans kaynaklarının yatırıma yönelmesinin önü açıldı. Ülkemizdeki kişi başına tasarruf miktarı, son bir yılda 3 bin 324 TL arttı” dedi.

“Karşılıksız çek adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,03 azaldı”
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ülke genelinde kurulan şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısının yüzde 19,6 arttığını da açıklayan Erdoğan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin verilerine göre 2019’un Aralık ayında ülke genelinde 968 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Ülkemizde kurulan şirket sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,49 oranında artış oldu. DTO kayıtlarına göre ise ocakta şehrimizde 2 yabancı ortaklı firma daha açıldı. Ocak ayı sonu itibarıyla DTO’ya kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı 169 oldu. Karşılıksız çekler azaldı. Karşılıksız çek adedi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,03 azalarak, 216’ya düştü. Geçen yıl aynı ayda 901’di” diye konuştu.

“Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi 51,1’e kadar yükseldi”
Erdoğan, büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretiminde Türkiye’nin AB ülkelerinin tamamını geride bıraktığını anımsatarak şunları söyledi:
“AB’de Aralık 2019 itibarıyla sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken, Türkiye sanayi üretimini aynı dönemde yüzde 8,6 artırdı. Geçen yılın Aralık ayında sanayi üretim endeksimiz bir önceki aya göre yüzde 1,9 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,6 arttı. Aynı dönemde perakende satış hacmimiz ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 yükseldi. Ocak ayında ise Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi 51,1’e kadar yükseldi.”

“Orta Amerika ve Karayipler'e ihracatımız arttı”
Türkiye’nin 2019'da ihracatını oran bazında en fazla artırdığı bölgenin Orta Amerika ile Karayipler olduğunu dile getiren Erdoğan, “Geçen yıl Orta Amerika ve Karayipler'e ihracatımız, bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 1,6 milyar dolara, Afrika'ya ihracatımız ise yüzde 9,9 yükselişle 15,9 milyar dolara çıktı. Almanya 14,3 milyar dolarla ihracatımızda birinci sıradaki yerini korudu. Almanya'yı 10,8 milyar dolarla İngiltere 9,2 milyar dolarla İtalya 8,9 milyar dolarla Irak 8 milyar dolarla da ABD takip etti. Aynı dönemde ihracatta oransal anlamda en fazla artış ise yüzde 31 ile Libya'ya yapılan satışlarda yaşandı. Onu yüzde 20,9 ile Suudi Arabistan, yüzde 16 ile Fas, yüzde 14,4 ile de Hollanda takip etti” diye konuştu.
Erdoğan, konuşmasının sonunda yurt dışı gelişmelerde korona virüsün piyasalarla ekonomi üzerindeki etkisinin daha da belirginleştiğini ifade etti. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin azaldığını söyledi.

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