Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Denizli Akköy yolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yunus Yağmurlu (21), yönetimindeki 16 UAD 84 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarındaki zeytin bahçesine uçarak takla atan otomobil devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü Yağmurlu ve yanındaki Enver Canbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-03-09 10:24:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.