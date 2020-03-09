Denizli’de trafik kazası: 2 ölü Şarampole girip ağaçlara çarpan otomobilde 2 genç can verdi

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Denizli’de kontrolden çıkarak şarampole giren otomobildeki 2 genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah erken saatlerde Pamukkale ilcesi Akköy Mahallesi çıkışında meydana geldi. Yunus Yağmurlu (21) idaresindeki 16 AUD 84 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Araç zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Yağmurlu ile yanında bulunan Enver Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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