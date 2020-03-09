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Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Vergi affı yok, bu çerçevede aflar dönemi bitti” “Avrupa virüsten dolayı da büyük bir darbe aldı”

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'vergi affı' geleceği yönündeki söylentiler ile korona virüsünün ekonomi üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulunarak, "Vergi affı yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti. Ben buradan birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim" dedi.

Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Vergi affı yok, bu çerçevede aflar dönemi bitti” “Avrupa virüsten dolayı da büyük bir darbe aldı”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘vergi affı’ geleceği yönündeki söylentiler ile korona virüsünün ekonomi üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulunarak, “Vergi affı yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti. Ben buradan birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim” dedi.
Bakan Albayrak, ‘Denizli İş Dünyası ile Buluşma’ toplantısı kapsamında çok sayıda sanayici ve iş insanının katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında önce büyüme rakamlarından bahseden ve rakamların yılın ilk ayı baz alındığından iyi durumda olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, “Net söyleyeyim, 5 çeyrektir daralan tüm bu makine teçhizat yatırımları dördüncü çeyrekte yüzde 11,7 büyüdü yurt içi talebinde büyümeye katkısıyla 3,9 puan artmış oldu. İşte bu veriler güvenin daha da arttığını yatırımların devreye alınmaya başladığını üretimde güçlü toparlanmanın artık başladığını çok net gösteriyor. İşte son açıklanan Purchasing Manager Index (PMI) rakamı, PMI endeksi 52,4 İle son iki yılın zirvesine çıktı.Enflasyondaki kararlı duruş elhamdülillah hedeflediğimiz yüzde 8.5’lik bu yıl hedefini de Allah’ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor ve bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Ama ben bu trendle ilgili bugün önden bir mesaj vereyim ocak çok iyi geldi şubat rakamları gayet iyi bütçe rakamları, gelir rakamları, kapasite rakamları tüm bu çerçevede rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın ve inşallah ilk çeyrekte bunun da belki üzerinde güzel ön sinyaller ocak, şubat rakamları bunu ortaya koyuyor” dedi.

"İthal cep telefonları, beyaz eşyada taksit sayısı uzatılmayacak"
Açıklamasında ithal cep telefonu ve elektronik eşyalara uygulanan taksit sayılarına da değinen Bakan Albayrak, taksit sayısının arttırılmayacağına işaret etti. İthalata dayalı sistemin eski Türkiye’de olduğunu anımsatan Bakan Albayrak açıklamasını şöyle sürdürdü:
“İthalatı arttıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ediyoruz işte Merkez Bankası hafta sonu tüketici ithalata dayalı, tüketim kredisine dayalı büyümeler noktasında yine ince ayar bir düzenleme yaptı çok vaktinde saatinde gün gün ay ay takip ediyoruz öyle eskisi gibi değil. Mesela ithal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv gibi ithalata dayalı eski Türkiye’de kimse kusura bakmasın ithalata dayalı bu tip tüketim ürünlerinde biz artık taksit yaptırım, uzun vadeli uzun taksitli bir şekilde bunlara avantajlı bir tüketim ortamı sağlayacağız ‘yok.’ Taksit imkanlarını da otomotivde, beyaz eşyada olmak üzere yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal malı kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım burada yerli üreticilerimin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ona sağlayayım? Dışarıdan birisi mal satmak istiyorsa finansmanını da kendi getirsin uzun vadeli finansman kaynağını getirsin ama benim kayağımla biz ithalatı finanse etmek böyle bir şey olabilir mi, öyle değil mi? ‘O’ eskidendi artık ve göreceksiniz, görmeye başladık rakamlar çok net ortaya çıkmaya başladı. Büyümede de cari denge ve kazanımlarımız artarak daha da güçlenerek artmaya büyümeye devam ediyor.”

“AK Parti döneminde verilen hakları, maddi imkanları tarihte hiçbir dönemde sağlanmadı”
Türkiye’nin son yıllara bakıldığı zaman 3 seçim geçirmesine rağmen iyi durumda olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, Türkiye’nin güçlü bir şekilde ayakları yere basan bir ülke noktasına geldiğini kaydetti. Bakan Albayarak, “Biz bunları anladık işimize baktık Türkiye’ye kapasitesine, bilançosuna, potansiyeline tüm bu saldırılara, tweetlere, kur ataklarına şunlara bunlara ve son bir yılda üç tane seçime rağmen elhamdülillah bakın dünya nasıl negatif ayrışırken biz bugün dahil bugün küresel manada büyük bir kara Pazartesi konuşuluyor pozitif ayrışan, güçlü bir şekilde ayakları yere basan bir ülke noktasına geldik ve bu daha başlangıç, daha da iyi olacak. Son dönem içeride yine konuşuyoruz, bakıyoruz. Neymiş? 'Şunun maaşı kesilecek, şunlara ödeme yapılacak, vatandaşa halktan şu, bu' falan. Bu ülkede çalışana, işçiye, memura, emekliye, AK Parti döneminde verilen hakları, maddi imkanları tarihte hiçbir dönemde sağlanmadı” diye konuştu.

“Vergi affı yok”
Açıklamasında gündeme getirilmeye çalışılan vergi aftı söylentisi konusuna da değinen ve ‘vergi affı getirilmeyeceği’ konusunda net bir şekilde konuştu. Bakan Alabayrak şunları söyledi:
“Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. ‘Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.’ Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. 'Bu çerçevede aflar dönemi bitti' demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim.”

“Çin’den en erken ve en doğru şekilde vatandaşlarını tahliye eden ülkemiz oldu”
Konuşmasında daha sonra korona virüsü konusuna değinen ve virüs nedeniyle Avrupa ülkeleri ile Çin’in ekonomisine dikkat çeken Bakan Albayrak, Türkiye’nin bu noktada çok hızlı hareket ettiğini ve gereken bütün tedbirleri aldığını ifade etti. Bakan Albayrak, “Malumunuz küresel ekonomi ve finans piyasaları, korona virüsü sebebiyle her gün biraz daha büyüyen bir beliresiye doğru hızla ilerliyor. Her ne kadar Çin, yaptığı çalışmalar ve önlemlerle yayılmanın önüne geçse de ki son dönemdeki rakamları görüyorsunuz. Artık yavaşlamaya başladığını, azalmaya başladığını, Çin’de toparlanma başladığını görüyoruz rakamlarla. Ama özellikle Güney Kore, İran başta olmak üzere, İtalya başta olmak üzere Avrupa’da hastalığın ve ölümlerin artması, yatırımcılar ve küresel ekonomide büyük endişeye malumunuz neden oldu. Öncelikle ülkemizde hastalığın başladığı ilk günden itibaren küresel anlamda hastalığın başladığı ilk günden itibaren ülkemizde, devletimiz en üst ciddiyette Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlar Kurulu özelinde meseleye en üst ciddiyette yaklaşarak önlemlerini aldı. Çin’den en erken ve en doğru şekilde vatandaşlarını tahliye eden ülkemiz oldu. Hastalığa karşı her riski, her risk grubunu karantinaya alarak ne kadar ciddi önlemler aldığını bütün dünyaya gösterdi” dedi.

“Avrupa virüsten dolayı da büyük bir darbe aldı”
Virüsten dolayı Avrupa’nın büyük bir darbe aldığını vurgulayan Bakan Albayrak açıklamalarını şöyle sonlandırdı:
“Ben, bu manada baktığımızda özellikle, bir kez daha Türkiye’nin bu alandaki başarısını gerçekten, birileri izliyorlar, öyle, böyle yalanla gölgelemeye çalışsa da. Türkiye aleyhtarı güruh Avrupa’nın bütün bu çerçevedeki mücadelesinde ne kadar zayıf ve geç kalmasını görmemeye çalışsa da Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere hakikaten bu manada koordinasyonda başarılı bir şekilde süreci yöneten bütün devletteki, bürokrasideki, kamudaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleşti. Dünyaya örnek olacak şekilde. Ticaret savaşları nedeniyle büyüme hızı halihazırda oldukça zayıflayan Avrupa, virüsten dolayı da büyük bir darbe aldı. Varlık fiyatları küresel ekonominin yavaşlayacağına ilişkin kaygılar nedeniyle olumsuz şekilde daha da etkilendi, daha da etkilenmeye devam ediyor. Ve artan risk algısıyla birlikte gelişmiş ülke tabiri faizleri ciddi anlamda düşmeye başlamış. Sabah gelirken Amerika 10 yıllıklar 0.5’ler 0’lara doğru ilerliyor. Bütün piyasa ki 30 yıllıklar bile yüzde 1’in altına geldi. Ciddi bir şekilde düşüş trendi devam ediyor ve öyle bir noktaya geldik ki, küresel finans sisteminde artık yeni bir paradigma değişikliğine gidiyor. Bugün dünyada çok başka gelişmeler yaşanıyor ve dünyanın karşılaştığı bu tabloya rağmen Türkiye, bütün göstergelerde pozitif ayrışmaya devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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