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Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 260 kişi yakalandı Denizli’de 66 adrese eş zamanlı operasyonda: 19 şahıs yakalandı

İHA

Denizli polis tarafından bir haftada yapılan uygulamalarda 34 bin 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 260 şahıs yakalandı.

Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 260 kişi yakalandı Denizli’de 66 adrese eş zamanlı operasyonda: 19 şahıs yakalandı

Denizli polis tarafından bir haftada yapılan uygulamalarda 34 bin 310 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 260 şahıs yakalandı.
Kentte polis ekipleri 28 Mart tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 34 bin 310 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 260 şahıs yakalandı. Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik 66 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şahıs gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarında 7 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 adet cep telefonu, 5 adet kozmetik ürün ele geçirildi.
Öte yandan, kumar ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen, dolandırıcılık olayında 3 adet banka kartı ve 3 bin 290 TL para ele geçirildi.
Hırsızlık ile çeşitli olaylara ve suçlara karışan 167 şahıstan 81’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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