Denizli’de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

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Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1’i özel eğitim kurumunda öğretmen olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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