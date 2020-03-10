Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Denizlispor’da kötü gidişat sonrasında göreve gelen Bülent Uygun, çıktığı 3 maçta 4 puan topladı. Uygun’un gelmesi ile yeşilsiyahlı ekip oynadığı futbolla da göz dolduruyor.

Denizlispor’da 16. haftada başlayan düşüş 22. haftaya kadar devam etti ve iç sahada alınan 10'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yollar ayrıldı. Özdilek’ten boşalan koltuğa Bülent Uygun’un gelmesiyle Denizlispor adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Bülent Uygun, beklenmedik bir sonuç alsa da etkisini sonraki 2 maçta gösterdi.

Sahasında Yeni Malatya’yı 20’lık skorla yenen yeşilsiyahlılar, son olarak da İstanbul’da Fenerbahçe mücadelesinden 22’lik beraberlikle ayrıldı.

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