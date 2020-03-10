Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçit yok

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DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta konuk edeceği Gençlerbirliği'ne, son 2 senede gol sevinci dahi yaşatmadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de de Gençlerbirliği'ne rakip olan yeşil-siyahlılar evinde Başkent temsilcisi ile golsüz berbere kalırken, Ankara'daki maçı 3-0 kazandı. Bu sezon Süper Lig'e yükselen iki takımın ilk yarıdaki kapışmasında kazanan taraf yine Denizlispor oldu. Ege ekibi Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni bu kez 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde hazırlıklarına devam eden Denizlispor'da sakatlıkları süren sağ bek Lopez, sol bek Bergdich ve orta saha Mbamba idmanda yer alamadı. Fenerbahçe maçında sarı kart gören orta saha Murawski de cezalı duruma düştü. Bülent Uygun, Gençlerbirliği maçına çok moralli hazırlandıklarını belirterek, "Fenerbahçe karşılaşmasında 3 puanı kaçırdık ama aldığımız 1 puan da kötü olamaz. Taraftarımızın desteği ile Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet almak istiyoruz. En iyi şekilde maçımıza hazırlanıyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-03-10 14:32:58



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