Denizli'de 2. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Denizli’nin Çardak ilçesinde Ülfet Şahan isimli yaşlı bir adam oturduğu iki katlı evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Dün gece geç saatlerde yaşanan olayda, Ülfet Şahan isimli 87 yaşındaki yaşlı adam belirlenemeyen bir nedenden ötürü 2 katın penceresindeki aşağı düştü. Yaşlı adamın parke taşı döşeli yola düştüğünü gören çevre sakinleri sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Şahan’ın cansız bedeni bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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