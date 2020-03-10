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Suriye şehitleri Buldan MYO’da dualarla yad edildi

İHA

Suriye şehitleri Buldan MYO’da dualarla yad edildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Buldan Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen program ile Barış Kalkanı Harekatında şehit olan Mehmetçikler dualarla yad edildi.
Bahar Kalkanı Harekatına katılan kahraman Türk askerine destek olmak için PAÜ Buldan MYO bahçesinde duaların edilip, şehitlerin hayırlarla anıldığı program düzenlendi. Programa yüksekokul personelleri yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yüksekokul personeli tarafından gerçekleştirilen hayır programında öğrenciler ve katılımcılara pide, ayran ve irmik helvası dağıtıldı. Programda şehitlik makamına ulaşan askerler için Yasin okuyup dualar edilirken, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

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