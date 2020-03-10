PAÜ personeline ‘İşaret Dili Eğitim’ eğitimi verilmeye başlandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik ‘İşaret Dili Eğitim’ programı başlatıldı.

İşaret dili eğitimi ile personelin işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurmaları amaçlanıyor. Eğitim Fakültesi Binasında 12 hafta boyunca haftada 2 saat olarak planlanan eğitimler, PAÜ Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Canan Alpler Yalçın tarafından verilecek.

İşaret dilleri anlam iletmek için görsel kılavuz yöntemini kullanan dillerdir diyen PAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Büber, üniversite bünyesinde hayata geçirilen işaret dili eğitimi ile ilgili şunları söyledi:

“İşaret dilleri, kendi dil bilgisi ve sözlüğü olan tam teşekküllü doğal dillerdir. Gerçekleştirilecek bu uygulama ile temel düzeyde Türk İşaret Dili Eğitimi verilmesi planlanıyor. Ülkemizde işitme ve konuşma alanında güçlük yaşayan bireylerin sayısı azımsanmayacak düzeyde. Bu eğitimle de üniversitemiz genelindeki personelimizin eğitim alması sağlanarak Üniversitemizin, işitme ve konuşma alanında güçlük yaşayan bireylere daha erişilebilir olması amaçlanıyor."

Eğitimler önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği hem idari hem de akademik toplam 350 personelin işaret dili eğitimi almasının hedeflendiği kaydedildi.

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