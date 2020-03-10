1'inci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

1'inci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

DHA

1'inci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 1'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen Ülfet Şahan (85), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında kırsal Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikten emekli Ülfet Şahan, iddiaya göre, 1'inci kattaki evinin penceresinden sarktığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir süre geçtikten sonra eşine seslenmesine rağmen cevap alamayan Cennet Şahan (85), pencereden baktığı sırada Ülfet Şahan'ı hareketsiz yatarken buldu. Eşinin yanına koşan Cennet Şahan, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahan'ın öldüğü tespit edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri ev ve sokakta, parmak izi başta olmak üzere detaylı inceleme yapıldı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölen Şahan'n cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Şahan'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Şahan'ın düştüğü pencerenin yaklaşık 20 santimetre genişliğinde olması, düştüğü noktanın evden yaklaşık 2 metre uzakta olması şüpheleri artırdı. Eve hırsız girmiş olabileceği ve Şahan'ı pencereden itmiş ya da sokakta başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Ancak yapılan araştırmada, eve kimsenin girmediği tespit edildi. Ayrıca otopsi sonucunda ise Şahan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da iz bulgusuna rastlanmadı. Şahan'ın pencereden düşerek başını yere çarpıp hayatını kaybettiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ramazan ÇETİN
2020-03-10 18:25:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu mahallede 53 yıldır kimsenin tapusu yok
YEREL HABERLER Bu mahallede 53 yıldır kimsenin tapusu yok
Pamukkale'de 'Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği' eğitimi
YEREL HABERLER Pamukkale'de 'Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş ...
PAÜ personeline ‘İşaret Dili Eğitim’ eğitimi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER PAÜ personeline ‘İşaret Dili Eğitim’ eğitimi ...
AYKOME ile alt yapıda ayrı ayrı kazı yapılmasının önüne geçilecek
YEREL HABERLER AYKOME ile alt yapıda ayrı ayrı kazı yapılmasının ...
Suriye şehitleri Buldan MYO’da dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Suriye şehitleri Buldan MYO’da dualarla yad edildi
İngilizce öğretmenlerine ‘Soru Hazırlama Teknikleri’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER İngilizce öğretmenlerine ‘Soru Hazırlama Teknikleri’ ...
Hayallerin peşinden koşmak isteyen gençlere destek ve hibe fırsatları
YEREL HABERLER Hayallerin peşinden koşmak isteyen gençlere destek ve ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ...
Denizli'de 2. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'de 2. katın penceresinden düşen yaşlı adam ...
Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçit yok
YEREL HABERLER Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçit yok
Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti
YEREL HABERLER Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti
Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü
Denizli’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü Sürücünün cansız bedeni kaza yerinin birkaç metre ilerisinde bulundu
YEREL HABERLER Denizli’de otomobil şarampole devrildi: 1 ...
Deve güreşlerinin gelirleri hastaneye cihaz alımı için bağışlanacak
YEREL HABERLER Deve güreşlerinin gelirleri hastaneye cihaz alımı ...
(Özel) Bu mahallenin 53 yıldır tapusu yok Buldan’da 53 yıldır çözülemeyen bir garip tapu hikayesi 90 haneli ve 400 nüfuslu mahallenin 53 yıldır bitmeyen tapu hikayesi Baraj yapılınca su altında kaldığı için taşınan mahallenin tapusu 53 yıldır çıkarılamadı Oy kullanıyorlar, vergi veriyorlar ama tapuları yok
YEREL HABERLER (Özel) Bu mahallenin 53 yıldır tapusu yok Buldan’da ...
Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı Kazaya karışan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı Kazaya karışan ...
Dolandırıcılık yapan 4 şahıs gözaltına alındı, biri tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık yapan 4 şahıs gözaltına alındı, biri ...
Denizli’de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son bir haftada 49 yaralanmalı trafik ...
Denizli’de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına ...
Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 260 kişi yakalandı Denizli’de 66 adrese eş zamanlı operasyonda: 19 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 260 ...
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9’u tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 9’u ...
Denizli’de sigara kaçakçılığı yapan 12 şahıs yakalandı Polis operasyonlarda 1 milyon 907 bin adet kaçak makaron ele geçirdi
YEREL HABERLER Denizli’de sigara kaçakçılığı yapan 12 şahıs ...
(Görüntülü) Bakan Albayrak Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik-(TAMAMI FTP'DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Albayrak Koronavirüse karşı ne ...
Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Vergi affı yok, bu çerçevede aflar dönemi bitti” “Avrupa virüsten dolayı da büyük bir darbe aldı”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X