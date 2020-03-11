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Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara olumlu yansımadı Pazarda kilosu 50 TL'ye satılan sarımsak zam şampiyonu oldu

İHA

Denizli'de semt pazarlarında havaların ısınmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarındaki beklenen düşüş henüz başlamadı. Pazar esnafı yağmurun artması durumunda ise olası bir artış beklediklerini kaydederken, pazarda fiyatı yüzde yüz artarak rekor kıran ürün ise 50 TL ile sarımsak oldu.

Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara olumlu yansımadı Pazarda kilosu 50 TL'ye satılan sarımsak zam şampiyonu oldu

Denizli’de semt pazarlarında havaların ısınmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarındaki beklenen düşüş henüz başlamadı. Pazar esnafı yağmurun artması durumunda ise olası bir artış beklediklerini kaydederken, pazarda fiyatı yüzde yüz artarak rekor kıran ürün ise 50 TL ile sarımsak oldu.
Kentte bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Kentteki pazarlarda kışın vazgeçilmezi olan portakalın ve mandalinanın kilogram (kg) fiyatı 34 TL arasında değişirken, elmanın kg fiyatı ise 24 TL arasında satılıyor. Armut, muz ve kivinin kg fiyatları ise 78.5 TL arasında değişti. Mutfakların vazgeçilmezi patates ve soğanın kg fiyatının 2 TL olduğu semt pazarlarında, geçtiğimiz günlerde fiyatı 25 ile 30 TL arasında değişen sarımsağın ise fiyatında yüzde 100’lük bir artış meydana geldi ve 50 TL’ye tezgahlarda satılmaya başlandı.
Normal şartlarda birkaç çeşit sebze satımı yapan pazar esnafı Ata Demir, “Bugün menümüzde lahana var. Pazardaki fiyatlar ortalama iyi çok pahalı değil orta herkesin alabileceği bütçeye göre uygun. Fiyatlar biz de tanesi 24 arasında değişiyor” dedi.

“Güzel günlerde iyi işler oluyor”
Bir başka pazar esnafı Ali Rıza Satılmış ise fiyatların önceki aylara göre daha uygun olduğunu kaydederek, “Fiyatlar orta halli domates 22.5 lira, salatalık 45 TL, kabak 5, patlıcan 7, limon ve bakla 5, biberler 67 TL civarında. Vatandaşın ilgisi orta şekerli yani fiyatlar cazipleşti ama daha tam hızlanmadı pazarlar. Tabi mutlaka etkileme var yağmurlu olduğu havalarda pazarlar olmuyor. İyi günlerde güzel oluyor ama şu anda parçalı bulutlu olduğu için biraz zayıf” diye konuştu.

“Üç çeşit anca alıyoruz”
Semt pazarına ev alışverişi için gelen Gülsüm Kaya isimli vatandaş ise pazar fiyatlarında pahalı bulduğunu kaydederek şunları söyledi:
“Yani biraz pahalılık var tabi şuan çok uçuk fiyatlar yani pahalılık çok aldı başını gidiyor. Önceden 100 lira ile tamamladığımız pazara şimdi 150 yetmiyor. Üç çeşit anca alıyoruz üç çeşitten fazlası ağır geliyor. Birini alsak diğerini alamıyoruz.”
Vatandaşlardan İsmail Finikeli de fiyatları yüksek bulduğunu kaydederek, “Esas düzgün bir alışveriş yok. Biraz da mevsimsel olarak tabi yine salatalık olsun patlıcan olsun biraz normalin üstünde ama yine de normal satanlar var ama on lira diyen var beş lira diyen var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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