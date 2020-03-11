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Öğrenciler tanık olduğu kadına şiddet olaylarını resmedip sergi açtı

İHA

Denizli'de bir okulun öğrencileri kadına şiddete dikkat çekmek için 'Bu Çığlığı Duy' başlığı altında kendi yaptıkları resim çalışmalarını sergiledi. Resim çalışmaları sırasında öğrencilere yardımcı olan Görsel Sanatlar Öğretmeni Esin Kenez, "Eserlerden 24 tanesi çocukların hayatta tanık olduğu, gazete ve televizyonlardan öğrendiği kadına yönelik şiddeti içeren haberleri konu alarak yapıldı" dedi.

Öğrenciler tanık olduğu kadına şiddet olaylarını resmedip sergi açtı

Denizli’de bir okulun öğrencileri kadına şiddete dikkat çekmek için ‘Bu Çığlığı Duy’ başlığı altında kendi yaptıkları resim çalışmalarını sergiledi. Resim çalışmaları sırasında öğrencilere yardımcı olan Görsel Sanatlar Öğretmeni Esin Kenez, “Eserlerden 24 tanesi çocukların hayatta tanık olduğu, gazete ve televizyonlardan öğrendiği kadına yönelik şiddeti içeren haberleri konu alarak yapıldı” dedi.
Denizli’de bulunan Güzelköy Mehmet Tunç Ortaokulu öğrencileri, ‘Bu Çığlığı Duy’ ve ‘Kadına Şiddet Değil Çiçek Yakışır’ sloganıyla yola çıkarak resim çizdi. Gerçek olaylardan esinlenen öğrencilerin sergisi bir AVM'de açıldı. Resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 14 Marta kadar devam edecek olan sergide, öğrenciler sosyal medya, gazete ve televizyonda gördükleri kadına şiddet olaylarından esinlendi. Yaklaşık 70 eserin yer aldığı sergide, eserlerin ilham kaynaklarından biri de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi oldu. Öğrencilerin kendi iç duygularını yansıtmaya çalıştığını belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Esin Kenez, “Burada yaklaşık 70’e yakın eser var. Öğrencilerimle beraber çalıştığım eserlerden 24 tanesi çocukların hayatta tanık olduğu gazete ve televizyonlardan öğrendiği kadına yönelik şiddeti içeren haberleri konu alarak yaptılar. Tamamen kendi iç duygularını yansıtmaya çalıştılar. Biz bunu hazırlarken sadece çevremizdeki haberleri değil aynı zamanda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne giderek bilgiler aldık. Kadınlara nasıl bu şekilde bunu daha güzel anlatabiliriz diye broşürler topladık. Daha sonra düşündük ki kadına şiddet değil çiçek yakışır başlığı altında şiddeti önermeyip çiçek vermenin daha güzel olduğunu anlatmak istedik. O yüzden çıkış sloganımız ‘Kadına Şiddet Değil, Çiçek Yakışır’ Bu Çığlığı Duy başlığı altında bir sergi gerçekleştirdik. Sergimiz 4 gün boyunca açık kalacak. Sergimizde çocuklarımızın eserleri bulunmakta” şeklinde konuştu.

‘Kadınlar Şiddetten Değil, Mutluluktan Ağlamalı’
Şiddet mağduru kadınların ve çocukların sesini duyurmak istediklerini belirten 7. sınıf öğrencisi Şerife Aldemir, “Türkiye olarak diğer Avrupa ülkelerine göre şiddet içeren bir ülkeyiz. Bunlar daha çok bayanlara geliyor. Bayanların eski eşlerinden geliyor. Hatta bazı acımasız insanlar çocuklarının önünde annelerini öldürebiliyor. Yani o çocukların çığlıklarını duyurmak istedik, kadınların seslerini duyurmak istedik. Bu eserime de bir sloganla başladım. ‘Kadınlar Şiddetten Değil, Mutluluktan Ağlamalı’ sloganla başladım. Esin hocamın da yardımıyla buraya güzel bir şey taşımaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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