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'Beyaz cennet' Pamukkale’ye gelen turist sayısı yüzde 30-35 seviyelerinde azaldı Turizmci Turan Köseoğlu: “Korona virüsün yayılmasıyla birlikte turist sayılarında ciddi azalış söz konusu”

İHA

'Beyaz cennet' Pamukkale’ye gelen turist sayısı yüzde 30-35 seviyelerinde azaldı Turizmci Turan Köseoğlu: “Korona virüsün yayılmasıyla birlikte turist sayılarında ciddi azalış söz konusu”

Denizli Pamukkale’de korona virüsü sebebiyle turist sayılarında büyük düşüş yaşanırken, turizmci Turan Köseoğlu, “Korona virüsünün yayılmasıyla birlikte ülkemize gelen turist sayılarında da ciddi azalışlar söz konusu” dedi.
2020 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görünen yeni tip korona virüsü salgınında can kaybı sayısı gün geçtikçe artarken salgın ise bütün dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Çin’le yapılan uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine Türkiye’nin turistlik bölgelerindeki ziyaret rakamlarının düşüşleri ise gözle görünür şekilde arttı. Gelen yabancı turist sayısında ciddi miktarlarda düşüş olan yerlerden birisi ise 'beyaz cennet' olarak bilinen Pamukkale oldu.
Pamukkale'ye 2019’da toplamda 2 milyon 600 bin ziyaretçi gelirken 2020 Mart ayında ise yüzde 30 35’lik bir düşüş olduğunu söyleyen Köseoğlu, “Özellikle Ocak, Şubat aylarıyla beraber, virüsün yayılmasıyla ülkemize gelen turist sayılarında da ciddi azalışlar söz konusu” diye konuştu.

“Çin’le olan uçak seferlerinin karşılıklı iptal edilmesi düşüşün başlıca sebeplerinden”
Köseoğlu, "Bölge olarak en çok burada Kapadokya, Pamukkale ve İstanbul şehrimiz virüsten etkilenmiş durumda. Geçen seneki sayılara baktığımız zaman aşağı yukarı Pamukkale bölgesinde yüzde 3035 civarında bir azalış söz konusu. Bunda tabi Çin’le olan uçak seferlerinin karşılıklı iptal edilmesi bunda önemli bir etken oldu. İki ülke arasında belli bir turist hareketi olduğundan dolayı uçak iptaliyle beraber tabi gelen turist sayılarına yansımış durumda" şeklinde konuştu.

“Korona virüsü beklenmeyen bir gelişme oldu”
Farklı pazarlara yönelerek salgın krizini atlatmaya çalıştıklarını dile getiren Köseoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Pamukkale bölgesi bizim diğer ülkelerden, Rusya’dan, Avrupa ülkelerinden ve Uzak Doğu’dan gelen turistlerle beraber ciddi bir turizm hareketliği söz konusuydu 2019 yılı itibariyle. Çok güzel rakamlara ulaşılmıştı. Aşağı yukarı 2 milyon 600 bin civarında Pamukkale’ye gelen ziyaretçi söz konusuydu. Bu, tabi korona virüsünün ortaya çıkmasıyla beklenmeyen bir gelişme oldu. Bütün dünya turizmini etkiledi, doğal olarak ülkemizin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Doğal olarak özellikle mayıs ve nisan aylarıyla beraber hazirana kadar yurt dışından gelen turizm hareketimize ülkemiz genelinde ciddi azalışlar söz konusu olabilir ama biz bunları tabi farklı pazarlara yönelerek, bazı ülkelere vize muafiyeti getirerek ülke olarak aşmaya çalışıyoruz.”

“Dünya ticareti etkilendi”
Ülke genelinde tedbirler alarak en az zararlarla kurtulmayı hedeflediklerini dile getiren Köseoğlu, “Yaz aylarıyla beraber, özellikle haziran ayıyla birlikte, biz bu sayı azalışlarını farklı yönde artışlar yakalayarak artık erimine edeceğimizi düşünüyoruz. Farklı bir gelişme olmazsa, tabi bu virüs turizm dışındaki bütün sektörleri etkiledi dünya genelinde. Dünya ticareti etkilendi. Bununla ilgili gelişmelere göre, ülke genelinde tedbirler alarak en az zararlar bu etkilerden kurtulmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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