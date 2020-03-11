Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın

DHA

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.
Takımdan dünyayı korkutup ilk kez dün ülkemizde de görülen salgına karşı dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, "Koronavirüse karşı doktorlar günde en az 3 kez ellerin dirseklere kadar yıkanmasını söylüyorlar. Günde 5 vakit yıkandığımız Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden ağzımızı ve burnumuzu temizliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Yurt dışına giden oyuncularımız için özel maskeyle dezenfektelerini yaptık" diyen Uygun, "Kendilerine, 'Eş, dost, akrabayla fazla samimi olmaya gerek yok, uzaktan selam verin, birbirinize selamlarınızı uzaktan verin' diye uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle oyuncularımıza bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin takviyesi yaptık. Kendilerinde herhangi bir rahatsızlık hissedenlerin durumlarını bize bildirmesini istedik. Türkiye'de de bir vakaya rastlanmış durumda. Tüm dünyaya yayılan bir virüs Türkiye'ye gelmeseydi ayıp olurdu. Hoş gelmedi, inşallah kimseye bir şey olmaz. Devletimiz inanılmaz derecede önlemler alıyor. Allah'ım ölüm yaşatmasın" diye konuştu.
"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN"
Bu süreçte gerekirse futbol müsabakalarının seyircisiz oynanabileceğini kaydeden Bülent Uygun, "İnsan sağlığı hepimiz için önemli. Gerekirse maçların seyircisiz oynanmasının bir mahzuru yok. Biraz da hasret, özlem duyarız. Statlar daha çok dolar. Muhteşem, 30-40 biner kişilik statlarımız var. İnsanlarımız maç izlemeye gelmiyor. Onlar da haklı. Bazen güzel futbol izlemek, o heyecanı yaşamak istiyorlar. Bu süreçte böyle bir karar olursa, tabii ki insanların sağlığı açısından önemlidir. Biraz da bizim seyircilerimizin futbolu özlemesi açısından önemli olur. Televizyonda yayıncı kuruluş o kadar para veriyordu, bunun da karşılığında biraz sitemkârdı. Biz de dekoderleri alırız, biraz da o artar, yayıncı kuruluşun seneye çekilmek gibi bir derdi kalmaz" dedi.
Uygun, son haftalarda ortaya koydukları pozitif futbolu Gençlerbirliği maçında da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Ege ekibinde sakatlıkları süren Sackey, Bergdich, Ben Youssef ve Sacko idmanda yer almazken, Mbamba ve Lopes ise takımdan ayrı çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay görüntüler
Futbolculardan detaylar
Bülent Uygun'un oyuncularına uyarılarda bulunması
Bülent Uygun'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-03-11 14:35:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'deki cinayete 2 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'deki cinayete 2 gözaltı
'Beyaz cennet' Pamukkale’ye gelen turist sayısı yüzde 30-35 seviyelerinde azaldı Turizmci Turan Köseoğlu: “Korona virüsün yayılmasıyla birlikte turist sayılarında ciddi azalış söz konusu”
YEREL HABERLER 'Beyaz cennet' Pamukkale’ye gelen turist sayısı yüzde ...
Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü
YEREL HABERLER Otomobilin geçtiği sırada yol çöktü
PAÜ’lü sporcular şampiyonalardaki başarıları ile gururlandırdı
YEREL HABERLER PAÜ’lü sporcular şampiyonalardaki başarıları ile ...
3 mahalleye 223 kilometre altyapı hattı
YEREL HABERLER 3 mahalleye 223 kilometre altyapı hattı
Sokak ortasında işlenen cinayetin failleri olarak 2 kişi gözaltına alındı Polis cinayeti işlediği öne sürülen şahısları sabah karşı yakaladı
YEREL HABERLER Sokak ortasında işlenen cinayetin failleri olarak 2 ...
Öğrenciler tanık olduğu kadına şiddet olaylarını resmedip sergi açtı
YEREL HABERLER Öğrenciler tanık olduğu kadına şiddet olaylarını ...
Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara olumlu yansımadı Pazarda kilosu 50 TL'ye satılan sarımsak zam şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Havaların ısınması semt pazarlarında tezgahlara ...
(Görüntülü) Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü ...
Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı 29 yaşındaki şahıs göğsünden silahla 2 kurşunla öldürülmüş halde bulundu Cinayete kurban giden 29 yaşındaki şahsın katil zanlısı aranıyor
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın ...
(Görüntülü)Pencereden düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü)Pencereden düşen yaşlı adam öldü
1'inci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER 1'inci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı adam ...
Bu mahallede 53 yıldır kimsenin tapusu yok
YEREL HABERLER Bu mahallede 53 yıldır kimsenin tapusu yok
Pamukkale'de 'Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği' eğitimi
YEREL HABERLER Pamukkale'de 'Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş ...
PAÜ personeline ‘İşaret Dili Eğitim’ eğitimi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER PAÜ personeline ‘İşaret Dili Eğitim’ eğitimi ...
AYKOME ile alt yapıda ayrı ayrı kazı yapılmasının önüne geçilecek
YEREL HABERLER AYKOME ile alt yapıda ayrı ayrı kazı yapılmasının ...
Suriye şehitleri Buldan MYO’da dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Suriye şehitleri Buldan MYO’da dualarla yad edildi
İngilizce öğretmenlerine ‘Soru Hazırlama Teknikleri’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER İngilizce öğretmenlerine ‘Soru Hazırlama Teknikleri’ ...
Hayallerin peşinden koşmak isteyen gençlere destek ve hibe fırsatları
YEREL HABERLER Hayallerin peşinden koşmak isteyen gençlere destek ve ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ...
Denizli'de 2. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'de 2. katın penceresinden düşen yaşlı adam ...
Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçit yok
YEREL HABERLER Denizlispor'dan Gençlerbirliği'ne geçit yok
Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti
YEREL HABERLER Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X