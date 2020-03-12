(Özel) Baraj suları çekilince ortaya çıkan mezarlığa dua etmek için geliyorlar Baraj sularının çekilmesi ile eski köydeki minare ve mezarlık ortaya çıktı Bir zamanlar balık tuttukları yere şimdi mezarlara dua etmek için geliyorlar

Denizli’nin Buldan ilçesinde 1967 yılında yapılan Derbent Barajı'nın suları altında kalan eski yerleşim yerindeki mezarlar, yıkılan yapılar ve cami minaresi kısmı kuraklık dolayısıyla sular çekilince gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinleri ise suların çekilmesi ile tekrara ortaya çıkan ve akrabalarına ait olan mezarlara gidip dua etmeye başladı.

Buldan ilçesindeki Derbent Mahallesi 1967 yılında baraj yapılacağı için o dönem alınan bakanlar kurulu kararı ile mevcut arazisinin 10 kilometre ilerisine taşınarak yeniden kuruldu. Barajın yapılması ile eski mahalle ise sular altında kaldı. Barajın yapılması ile eski yerleşim yerindeki evler başta olmak üzere cami, okul ve mezarlık sular altında kaldı. Aradan geçen yıllarda bölgede baş gösteren kısmi kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski Derbent Mahallesi'ndeki cami minaresi başta olmak üzere mezarlık ve yıkılan yapılar gün yüzüne çıktı.

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