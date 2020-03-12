Pamukkale’de uçuş izinleri artık belediyeden alınacak 2019 yılında 25 bin ticari uçuş yapılırken, eğitim ve gösteri amaçlı uçuş sayısı ise 4 bin oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son zamanlarda büyük ilgi gören yamaç paraşütü ve yelken kanat uçuşları konusunda tüm izinler artık Pamukkale Belediyesi’nden alınacak. Pamukkale semalarını renklendiren ve adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini çeken paraşüt ve yelken kanat uçuşları ile ilgili yönetmelik değişti.

Pamukkale’de daha önce bu konuda faaliyet yürüten ve uçuşların yapılmasını sağlayan kuruluşlar Pamukkale Kaymakamlığı’ndan yazılı izin almak zorunda olurken, yönetmelikle izin verme yetkisi Pamukkale Belediyesi’ne geçti. Denizli’de 2019 yılında faaliyet gösteren firmalar aracılığıyla yaklaşık 25 bin ticari uçuş yapılırken, eğitim ve gösteri amaçlı uçuş sayısı ise 4 bin oldu. Denizli’de Pamukkale uçuş bölgesi sınırları içinde ticari, eğitim ve gösteri amaçlı uçuş yapmak isteyen acente firmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlar bugüne kadar gerekli izinleri Pamukkale Kaymakamlığı’ndan alıyordu. Denizli Valiliği tarafından hazırlanan ve Yamaç Paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi’ne göre bu konudaki tüm izinler Pamukkale Belediyesi’nden alınırken ilgili denetimler de yine belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Pamukkale bölgesinde paraşüt ve yelken kanat uçuşları Kurtluca Mahallesi sınırları içinde yer alan Dinamit Tepesi ve Güney Tepesi’nden yapılıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale’nin turizm konusunda farklılıklarla dikkat çektiğini ifade ederek, “İlçemizde son yıllarda paraşüt ve yelken kanat uçuşları genellikle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Daha önce bu konuda izin ve denetimler Pamukkale Kaymakamlığı tarafından yapılıyordu. Şubat ayı sonu itibariyle bu konudaki izinler ve denetimler belediyemiz tarafınca yapılacak. Ticari, gösteri ve eğitim amaçlı yapılan uçuşlar ile ilgili her türlü izin için başvurular belediyemizce yapılacak. Pamukkale’nin adını ne kadar farklı unsurlarla duyurursak o kadar iyi. Paraşüt ve yelken kanat bu açıdan çok önemli” dedi.

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