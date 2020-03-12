Denizli'de sahte paraya 7 tutuklama

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sahte para operasyonu düzenledi. Kentte sahte para basarak piyasaya sürmek istedikleri belirtilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, matbaa olarak kullanılan 2 iş yeri ve 8 eve baskın yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda bin 239 adet 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde sahte Avustralya doları, bin 739 adet 100'lük banknotlar halinde sahte İsviçre Frangı, 2 sahte para basmak için kullanılan yazıcı, tarayıcı özelliği bulunan cihaz, 1 adet ruhsatsız tabanca bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-03-12 18:18:19
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