(Görüntülü) Antibakteriyel kumaştan maske üretti

DENİZLİ'de antibakteriyel kumaş üretimi yapan bir tekstil firması, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, anti bakteriyel kumaştan maske ve eldiven üretti. İlk etapta 10 bin adet üretilen maske ve eldiven kısa sürede tükenince yeni üretimlere başlandı.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan, ölümlere neden olduğu için korkutan koronavirüs sonrası maske ve eldiven gibi ürünlerde talep patlaması yaşandı. Özellikle üretimin maske ihtiyacını karşılamaması üzerine bazı firmalar, normalde yaptıkları ürünleri bırakıp, bu ürüne yönelmeye başladı. Antibakteriyel kumaş üretimi yapan ve AR-GE'ye önem veren Denizli'deki tekstil firması da, 3 yıldır üzerinde çalıştıkları ve uluslararası bakteri testlerinden geçen yüzde 100 pamuktan antibakteriyel kumaş geliştirdi. Uluslararası patenti alınan ve Evolution Of Cotton (EOC) adı verilen kumaştan, koronavirüs'ten korunmak için maske ve eldiven üretildi. İlk olarak 10 bin adet üretilen maske ve eldivenlere, internet üzerinden talep patlaması yaşandı. Maskenin yapımı için üretilen kumaş, Türkiye'nin en inovatif kobisi ödülü, İstanbul Sanayi Odası çevre ödülü ve İstanbul Altın Değerler ödüllerini de aldı. Firma, talepler üzerine ödüllü kumaştan, 10 bin adet daha eldiven ve maske üretmeye başlandı.

Firmanın AR-GE ve üretim sorumlusu Ali Taner Özyurt, şirket olarak tekstil ürünlerinin yanı sıra AR-GE'ye de önem verdiklerini belirterek, "Antibakteriyel koruma özellikli yüzde 100 pamuklu kumaş üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Bu kumaştan ürettiğimiz maske, tek kullanımlık maskeler gibi değil, yıkanıp tekrar kullanılabilir. Tamamen yerli ve milli bir üretim. Biz maske virüsü engeller demiyoruz. Önemli olan hijyenik olmak. Daha iyi bir sonulum sağlaması için bu ürünü ortaya çıkardık. Piyasadaki maskelere göre antibakteriyel özelliği olmasıdır. Bu özellikleri ile birlikte organik olduğu için yoğun talep gördü. Ürettiğimiz kumaş, uluslararası üst düzey 2 bakteri testinden başarıyla geçti. Son bir ayda üretime yoğun bir talep geldi ve 10 bin adet ürettik. İnternet üzerinden tamamı perakende olarak satıldı. Şimdi de talep üzerine 10 bin adet daha üretiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli

2020-03-13 11:18:28



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