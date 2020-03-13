(Özel) Motosikletle gelip Hindistan cevizi ve ananası böyle çaldılar Hindistan cevizi, ananas, muz ve elma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında Marketteki sebze ve meyve tezgahından hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Motosikletle gelip Hindistan cevizi ve ananası böyle çaldılar Hindistan cevizi, ananas, muz ve elma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında Marketteki sebze ve meyve tezgahından hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

(Özel) Motosikletle gelip Hindistan cevizi ve ananası böyle çaldılar Hindistan cevizi, ananas, muz ve elma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında Marketteki sebze ve meyve tezgahından hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Denizli’de motosikletle gelen 3 şahıs markette kurulu sebze ve meyve tezgahından Hindistan cevizi, ananas ve muz çaldı. Şahısların yaklaşık 150 TL’lik meyve çaldığı hırsızlık anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
Yaşanan ilginç hırsızlık olayı, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Emrah S., isimli esnafa ait markette meydana geldi. Gece 03.00 sıralarına yaşanan ve güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği olayda, görüntülere önce motosikletle gelen 3 şahıs giriyor. Şahıslarda biri daha sonra motosikletten inerek marketin önünde ki sebze ve meyve tezgahını yönelip üstüne örtülen örtünün altına girip yaklaşıp 10 saniye kasalardan meyveler alarak bekleyen arkadaşlarının yanına gitti. Daha sonra geri gelen şahıs bu defa tezgahın üstündeki örtüyü kaldırıp ardından diğer tarafa yönelerek bu defa Hindistan cevizlerini koynuna doldurup tekrar arkadaşlarının yanına giderek gözlerden kayboldu. Şahsın hırsızlığın ardından tezgahın örtüsünü düzenlik bir şekilde kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

“Hindistan cevizi ve ananas çalındığını duyunca şaşırdık”
Sabah dükkanını açan esnaf Emrah S., tezgahtaki örtüyü kaldırınca hırsızlığın farkına vardı. Ardından polisi arayan Emrah S., şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameraları kayıtlarını alarak şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan şüphelilerin tezgahtan Hindistan cevizi, ananas, muz ve elmadan oluşan yaklaşık 150 TL’lik meyve çaldıkları öğrenildi.
Markete alışveriş gelen bir müşteri ise hırsızlığı duyduklarını ancak olayda Hindistan cevizi ve ananas çaldıkları için çok şaşkın olduklarını dile getirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Daha iyi çocuk yetiştirmek için Hamilelik Kursu Hamilelik kursu 17. dönem mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Daha iyi çocuk yetiştirmek için Hamilelik ...
DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti Başkan Erdoğan: “Onların hayır duası, hiçbir şeye değişilmez”
YEREL HABERLER DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret ...
Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle üç boyutlu yazıcı ile hayallerini gerçekleştiriyor Çivril’in bilim merkezi olmaya aday Çivril’de Ortaokul öğrencileri tasarladıkları robotlarla geleceğe uzanıyorlar.
YEREL HABERLER Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin ...
Denizli’de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı Denizli’de inşaat sektörü yıllık ciroda yüzde 8,7 azaldı
YEREL HABERLER Denizli’de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı Denizli’de ...
(Görüntülü) Antibakteriyel kumaştan maske üretti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antibakteriyel kumaştan maske üretti
Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak
Denizli’de okullarda dezenfektasyon işlemleri başladı Okullarda dezenfektasyon işlemleri aileleri mutlu etti
YEREL HABERLER Denizli’de okullarda dezenfektasyon işlemleri ...
(Görüntülü) Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
Antibakteriyel kumaştan maske üretti
YEREL HABERLER Antibakteriyel kumaştan maske üretti
Çal’da ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi’ eğitimi
YEREL HABERLER Çal’da ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve ...
(Görüntülü) Otogara öğrenci akını
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otogara öğrenci akını
Otogara öğrenci akını 
YEREL HABERLER Otogara öğrenci akını 
Pamukkale’de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki: “187 caminin tamamı dezenfekte edildi” “Fırsatçılık yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır” “ Parklar gece boyunca temizlenecek”
YEREL HABERLER Pamukkale’de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak ...
Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu Öğrenciler korona virüsüne karşı alınan tatil kararı sonrası otogarlara akın etti Bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu Öğrenciler ...
(Görüntülü) Denizli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'de koronavirüse karşı ...
Denizli'de sahte paraya 7 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de sahte paraya 7 tutuklama
Denizli’de kalpazanlara yönelik operasyon: 7 tutuklama Piyasaya sahte Avusturya Doları ve İsviçre Frangı süren 11 kişilik şebekeyi polis çökertti Yazıcıda sahte yabancı para basan şebeke yapılan operasyonla çökertildi
YEREL HABERLER Denizli’de kalpazanlara yönelik operasyon: 7 ...
Pamukkale’de uçuş izinleri artık belediyeden alınacak 2019 yılında 25 bin ticari uçuş yapılırken, eğitim ve gösteri amaçlı uçuş sayısı ise 4 bin oldu
YEREL HABERLER Pamukkale’de uçuş izinleri artık belediyeden ...
Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti Kız öğrenci kendisini darp edip, odaya kilitlediğini iddia ettiği kadın müdürden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' ...
Gizemli hayırseverler Denizli’de ortaya çıktı Denizli’de iki hayırsever, 100’e yakın vatandaşın sigara ve alkol dışındaki 60 bin TL'lik veresiye borçlarını kapattı
YEREL HABERLER Gizemli hayırseverler Denizli’de ortaya ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi 'korona' önlemlerini artırdı Denizli’de halk otobüslerinde korona virüsüne karşı dezenfeksiyon uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi 'korona' önlemlerini ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ...
Tedavi olmak için bin 500 kilometre yol geldi Ağrı’dan yola çıktı, şifayı Denizli'de buldu
YEREL HABERLER Tedavi olmak için bin 500 kilometre yol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X