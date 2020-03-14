Başkan Erdoğan: “Korona virüsü fırsatçılarına izin vermeyeceğiz”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüs riskinin oluşması sonrası başta hijyen malzemeleri olmak üzere gıda gibi ürünlerde fırsatçılığa müsaade etmeyeceklerini, bu tür yollara başvuranlar hakkında disiplin kurallarını işleteceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bazı şehirlerde kimi ürünlerin yok sattığı ve fahiş oranda fiyat artışları olduğu haberleri üzerine, Denizli'deki firmaları uyardı. Yaptığı açıklamada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bir yazıyla tüm oda ve borsalarla üyelerinin bu konuya dikkatini çektiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, bu tür girişimlere müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Erdoğan açıklamasında “Denizli Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapanlara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı hatırlatır, bu tür firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna bildiririz. Herkes şunu bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenler çıkarsa, onlara karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.