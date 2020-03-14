Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

İHA

Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, sağlık konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında herkesin geriye çekilmişken sağlık çalışanlarının cephenin en önünde durmasının takdire şayan bir durum olduğunu kaydetti.

Başhekim Tekin: "Herkes bir geriye çekilmişken doktorlar ve sağlık çalışanları cephenin en önünde" Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

Özel Denizli Özel Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, sağlık konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere bakıldığında herkesin geriye çekilmişken sağlık çalışanlarının cephenin en önünde durmasının takdire şayan bir durum olduğunu kaydetti.
14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Denizli Özel Tekden Hastanesinde kutlama yapıldı. Etkinliğe doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, günün anlam ve önemini ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmasında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıklarını vurgulayan Dr. Tekin, “Hakikaten şöyle bir düşündüğümüzde, herkes bir geriye çekilmişken doktorların ve sağlık çalışanlarının cephenin en önünde hastalıkları, sıkıntıları göğüslemesi hakikaten takdire şayandır. Bundan ötürü sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum buradan, teşekkür ediyorum her birine. Bunun haricinde yine biz, özellikle Tekden Hastanesi olarak çok uyumlu bir çalışma grubu içerisindeyiz. Bir aile sıcaklığında çalıştığımızı hissediyorum. Sizler de mutlaka böyle hissediyorsunuzdur. Ben bu vesileyle birlikte olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum ve 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum” dedi. Konuşmalarının ardından Dr. Tekin, hastane doktorlarına hediyeler dağıtarak her bir doktorun tek tek tıp bayramını kutladı. Kutlamaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs temizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli Atatürk Stadı'nda ?koronavirüs ...
DENMEK, Denizli’nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirdi Kadınlar Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile hayata tutunuyorlar Kurslar ile kadınlar hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER DENMEK, Denizli’nin sosyal ve kültürel hayatına yeni ...
Başkan Erdoğan: “Korona virüsü fırsatçılarına izin vermeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Korona virüsü fırsatçılarına izin ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını ...
Eşinin boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca 4. kez hakim karşısına çıktı Duruşmada tanık olarak dinlenen karı-koca çift öldürülen Hafize Kurban’ı suçladı
YEREL HABERLER Eşinin boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca 4. ...
Organlarıyla umut oldu
YEREL HABERLER Organlarıyla umut oldu
Silahla yaralanan şahsın organları 4 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Silahla yaralanan şahsın organları 4 kişiye umut oldu
Bu önerilere dikkat eden şirketlerini kara geçirir DENİB’de işin uzmanı ‘profesyonel satışı’ anlattı
YEREL HABERLER Bu önerilere dikkat eden şirketlerini kara ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemlerini artırıyor Eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif kurs ve faaliyetler durduruldu
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemlerini ...
PAÜ korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte işlemi başlattı
YEREL HABERLER PAÜ korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte işlemi ...
Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin’den anlamlı Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin’den anlamlı Tıp ...
(Özel) Motosikletle gelip Hindistan cevizi ve ananası böyle çaldılar Hindistan cevizi, ananas, muz ve elma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında Marketteki sebze ve meyve tezgahından hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Motosikletle gelip Hindistan cevizi ve ananası ...
Daha iyi çocuk yetiştirmek için Hamilelik Kursu Hamilelik kursu 17. dönem mezunlarını verdi
YEREL HABERLER Daha iyi çocuk yetiştirmek için Hamilelik ...
DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret etti Başkan Erdoğan: “Onların hayır duası, hiçbir şeye değişilmez”
YEREL HABERLER DTO Yönetimi, Huzurevi sakinlerini ziyaret ...
Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle üç boyutlu yazıcı ile hayallerini gerçekleştiriyor Çivril’in bilim merkezi olmaya aday Çivril’de Ortaokul öğrencileri tasarladıkları robotlarla geleceğe uzanıyorlar.
YEREL HABERLER Hurdadan robot yapan öğrenciler öğretmenlerinin ...
Denizli’de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı Denizli’de inşaat sektörü yıllık ciroda yüzde 8,7 azaldı
YEREL HABERLER Denizli’de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı Denizli’de ...
(Görüntülü) Antibakteriyel kumaştan maske üretti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antibakteriyel kumaştan maske üretti
Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak
Denizli’de okullarda dezenfektasyon işlemleri başladı Okullarda dezenfektasyon işlemleri aileleri mutlu etti
YEREL HABERLER Denizli’de okullarda dezenfektasyon işlemleri ...
(Görüntülü) Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baraj suyu çekildi, minare ortaya çıktı
Antibakteriyel kumaştan maske üretti
YEREL HABERLER Antibakteriyel kumaştan maske üretti
Çal’da ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi’ eğitimi
YEREL HABERLER Çal’da ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve ...
(Görüntülü) Otogara öğrenci akını
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otogara öğrenci akını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X