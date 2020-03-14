Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) Zeki (xxx), Oğuz (xxx), Mustafa (xx), Olcay (xx), Onazi (xxx) (Dk. 90 Muhammet), Aissati (xxx), Recep (xxx) (Dk. 82 Lopes), Barrow (xx) (Dk. 75 Özgür x), Rodallega (xxxx), Estupinan (xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xxx) Ahmet (x), Ramos (xx), Toure (x), Halil (xx), Baiano (x) (Dk. 85 Gökhan), Berat (x) (Dk. 76 İlker x), Candeias (x), Sessegnon (xx), Seuntjens (x) (Dk. 76 Rahmetullah x), Sio (x)

GOL: Dk. 54 Rodallega (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Onazi (Denizlispor) - Dk. 58 Baiano, Dk. 83 Ahmet (Gençlerbirliği)SÜPER Lig'de üst üste oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından 4 puan toplayan Yukatel Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek çıkışını sürdürdü: 1-0. Yeşil-siyahlıları galibiyete taşıyan golü 54'üncü dakikada Rodallega kaydetti. Evinde bu sezon ilk kez 2'de 2 yapıp puanını 31'e yükselten Denizlispor alt sıralardan uzaklaşırken, Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı. Denizlispor'da takımına 3 puanı getiren isim olan Rodallega da sezonun ikinci yarısında ilk kez golle tanıştı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı maça seyirci alınmadı ancak bazı taraftarlar karşılaşmayı stat çevresindeki aprtmanların balkonları ve çatılarından izledi. Golden sonra balkonlardaki taraftarlar meşale yaktı. Maçta top toplayıcı çocuklar virüs salgını nedeniyle ellerine eldiven giyerken bazı basın mensupları da maskeyle maçı takip etti. Stada giremeyen taraftarlar tribüne üzerinde Denizli'nin ve kulübün simgesi olan gagasına maske takmış horoz resmi bulunan, "Korona olayını çözmeye gittik, geleceğiz" yazılı pankart astı.

7'nci dakikada ilk tehlikeli atak Denizlispor'dan geldi. Zeki'nin uzun pasında Estupinan kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Portekizli golcünün şutunu Nordfeldt çıkardı.

9'uncu dakikada Estupinan'ın pasında ceza yayı gerisinden Recep topa sert vurdu. Kaleci Nordfeldt topu son anda köşeden çeldi.

14'üncü dakikada Denizlispor bir kez daha gole yaklaştı. Recep'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow kaleyi yokladı, Nordfeldt'ten seken top Rodallega'nın önünde kaldı. Rodallega'nın şutunda Halil topu kale önünden çıkardı.

36'ncı dakikada Recep'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

51'inci dakikada orta sahadan aldığı topla Gençlerbirliği kalesine ilerleyen Recep'in vuruşunu, kaleci Nordfeldt bir kez daha çeldi.

54'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Onazi'nin pasında sağ çaprazdan topa gelişine vuran Rodallega güzel bir gole imza attı: 1-0.

64'üncü dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Aissati yerden vurdu, top kaleciden döndü. Kendi pozisyonunu takip eden Aissati bir kez daha kale yokladı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78'inci dakikada Aissati ceza saha dışından şutunu çekti, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt yine gole izin vermedi.

88'inci dakikada Gençlerbirliği beraberliğe yaklaştı. Candeias'ın kafa vuruşunda Oğuz topu çizgiden çıkardı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-03-14 16:04:48



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