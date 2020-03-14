Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

O kişilerde risk daha yüksek!

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Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 10 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

50. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Onazi'nin ortasında ceza sahası dışının sağ kanadından Rodallega'nın gelişine şık vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 10

64. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışta topun başına geçen Sio'nun vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

76. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

86. dakikada Candeias'ın köşe atışında ceza sahası içinde Flavio'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Stachowiak son anda çeldi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Oğuz Yılmaz xx, Olcay Şahan xx,

Onazi xx (Muhammed Özkal dk. 90 ?), Aissati xx, Recep Niyaz xx (Tiago Lopes dk. 82 ?), Estupinan xx, Barrow xx (Özgür Çek dk. 76 x), Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Zargo Toure xx, Flavıo da Silva xx, Berat Ayberk Özdemir xx (İlker Karakaş dk. 76 x), Fabrıcıo Jesus xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 85 ?), Mats Seuntjens xx (Rahmetullah Berişbek dk. 76 x), Santos Candeias xx, Stephane Sessegnon xx, Yann Sio xx,

Yedekler: Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Mattias, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Diallo, Ömer Alper Tatlısu

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Rodallega (dk. 54) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Onazi, (Denizlispor), Jesus, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

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