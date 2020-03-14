Hamza Hamzaoğlu: “Bugün çok iyi oynamadık bu bir gerçek” Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 10’lık Denizlispor yenilgisi sonrası, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bugün çok iyi oynamadık, bu bir gerçek” dedi.

Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın 10’lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşmada iyi oynamadıklarını ve bu yüzden puan kaybettiklerini anımsatan Hamzaoğlu, “Bugün maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Biz zaman zaman belki beraberlik şansını yakalayacak birkaç tane pozisyonumuz olmuş olsa da Denizlispor bizden daha iyi oynadı. Bugün hakkettiği bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz şimdi önümüzdeki haftaya iyi şekilde hazırlanıp buradan kaybettiğimiz puan ve puanları oradan telafi etmeye çalışacağız. Maç ile ilgili fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani bugün çok iyi oynamadık bu bir gerçek” dedi.

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