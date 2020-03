(Görüntülü) Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maçının ardından

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yukatel Denizlispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

HAMZAOĞLU: DENİZLİSPOR BİZDEN DAHA İYİ OYNADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Denizlispor'un kendilerinden daha iyi bir performans sergilediğini belirten Hamzaoğlu, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Zaman zaman beraberlik şansını yakalayacak birkaç pozisyonumuz olsa da Denizlispor bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Biz önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp burada kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışacağız" dedi.

UYGUN: GALİBİYET TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Galibiyeti taraftarlarına armağan eden Uygun, "Bugün bu güzel galibiyeti taraftarlarımızla yaşamak isterdik. Onlar evlerinden bizi gerek dualarıyla gerek balkonlar ve çatı katlarında sevgilerini göstererek desteklediler. Bu galibiyetimiz onlara armağan olsun. Bizim için insan çok önemli. Devletimiz her türlü tedbiri en güzel şekilde alıyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse rağmen ülkemizde alınan tedbirlerle inşallah çok zayiat vermeden bu işin üzerinden geleceğiz. Bu konuda daha hassas olmalıyız. Herkesten duyarlı olmasını ve bu konuda hassas davranmasını rica ediyoruz. Bizim için bir insanın canı her şeyden daha önemlidir. Hele bu Türk insanıysa, dünyada kahramanlık destanı yazan bir milletin her canı bizim için çok önemlidir. O yüzden dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Uygun, "Gençlerbirliği takımı çok iyi bir takım. Gayet de başarılı. Birbirinden yetenekli futbolcuları var. Ona rağmen rakibi iyi analiz ettik. Ekibimle birlikte maçı kazanmak, üst sıralara tırmanabilmek ve şu andaki bulunduğumuz kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi. Bunu kazandık. Bütün futbolcuları kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. 7 sakat futbolcumuza rağmen kazanmayı bildik. Önümüzdeki Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Milli maç arasında da sakatlarımız düzelecek, daha da iyi bir Denizlispor'u izletmeye çalışacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli

