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Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak hayatta kaldı

İHA

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü, son anda kendini aşağı atarak kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak hayatta kaldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü, son anda kendini aşağı atarak kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Duacalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Denizliİzmir seferini yapan trenin geldiğini fark etmeyerek kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Saniye B. idaresindeki 20 SV 469 plakalı traktöre tren çarptı. Trenin çarptığı traktör bir süre raylarda sürüklendikten sonra durabildi. Kazada traktör sürücüsü, çarpışmaya ramak kala son anda kendisini aracın üstünden atarak hafif şekilde yaralandı. Yolcuların ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerini gelen ekipler, hafif yaralanan Saniye B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası trende bulunan yolcular arasında büyük panik yaşanırken, tren seferlerinde de kısa süreli aksama meydana geldi. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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