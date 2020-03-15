Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0

DENİZLİ, (DHA) -
STAT: Kızılcabölük Semt
HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Murat Şimşek (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) Mustafa (xxx) (Dk. 87 Polat), Semih (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Serkan (xx), Ali (xxx), İlyas (xxx), Emre (x) (Dk. 52 Alper xx), Taygun (xx), Ozan (xx), Fatih (xxx), Sedat (xxx)
ERZİNSPOR: Yaşar (x) Emrah (xx), Tuncer (x), Halil (x) (Dk. 77 Ferhat x), Önder (x), Raif (x), Berkant (x) (Dk. 80 Aziz x), Mert (x), Ramazan (x) (Dk. 46 Ali x), Ender (xx), Sefa (x)
GOL: Dk. 64 Ali (Kızılcabölük)
SARI KARTLAR: Semih (Kızılcabölük) - Halil, Sefa (Erzinspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde düşme hattındaki Erzinspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Kızılcabölükspor'un tek golünü 64'üncü dakikada Ali kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 36 puana ulaşıp rahatlarken, art arda 3 yenilgi alan konuk takım 28 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-03-15 17:06:42
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