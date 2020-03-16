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(Özel) Balık satışlarını korona virüsü endişesi vurdu Balık halinde korona virüsü endişesi satışları olumsuz etkiledi Havaların ısınıp vatandaşları korona virüsü endişesi sarınca balık halinde 'in cin top oynadı'

İHA

Denizli'de balık hali esnafı havaların ısınması ve korona virüsü endişesinden dolayı vatandaşların dışarı çıkmaktan imtina etmesinden dolayı satışlarda ciddi miktarda düşüş yaşandığını belirterek, ürünün bol olduğunu ancak alıcının olmadığını ifade ettiler.

(Özel) Balık satışlarını korona virüsü endişesi vurdu Balık halinde korona virüsü endişesi satışları olumsuz etkiledi Havaların ısınıp vatandaşları korona virüsü endişesi sarınca balık halinde 'in cin top oynadı'

Denizli’de balık hali esnafı havaların ısınması ve korona virüsü endişesinden dolayı vatandaşların dışarı çıkmaktan imtina etmesinden dolayı satışlarda ciddi miktarda düşüş yaşandığını belirterek, ürünün bol olduğunu ancak alıcının olmadığını ifade ettiler.
Denizli’de balık hali son yılların en az satışının yapıldığı günleri yaşıyor. Balık halinde deyim yerindeyse ‘in cin top oynarken’ esnaf bunu havaların ısınmasından kaynaklı olarak vatandaşların balığa olan ilgisinin azalması ile toplumda oluşan korona virüsü endişesine bağlıyor. Balık halinde tezgahlar dolu olmasına rağmen esnaf, müşteri bulamıyor. Balık sezonunun kapanmasına bir ay kala tezgahlarda ürün bolluğu yaşanmasına rağmen satışlar son yılların en düşük seviyelerinde. Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğunu söyleyen balık hali esnafından Emre Tak, “Bu aralar havalar sıcak gittiği için biraz da bu virüslerden dolayı insanlar dışarıya çıkmaya korkuyor. Sezon da kapandığı için işler yok” dedi.

“İnsanlar tedirgin oldukları için dışarı çıkamıyor”
Balığın sağlık olduğunu ve dolayısıyla salgını önleyeceğini savunan esnaf Cüneyt Altun, buna rağmen balık halinin boş olduğunu dile getirdi. Altun, “Hastalık var diye insanlar dışarı çıkmaktan korkuyor ama balık sağlıktır, balık salgını önler, balık vitamindir. Balıkta omega değerleri var. Sağlık için balık yiyelim ama virüsten korkmayalım. Fiyatlar şu anda deniz çupraları var 45, levrekler var 45, levrek 40 TL’ye var, barbunlar var, karidesler var, kopezler var, mezgit var kışın olmayan balık çeşitleri şuan da gelmiş bulunmakta. Şuan da insanlar tedirgin oldukları için dışarı çıkamıyor ama tedirginliği bırakalım sağlık için balık yiyelim. Bu salgını her şeyi önler ben bundan eminim. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlar virüsten tereddüt ediyorlar ama etmesinler”
Balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten esnaf Ramazan Bozkır ise, “Biraz havaların ısınmasından dolayı biraz da bu virüsten dolayı düşüş var. Balığımız çok var. Balıkta sıkıntı yok. Taze taze her gün günlük balık getiriyoruz. Fiyatlarımız da aynı mevsim normallerinde ekstra bir artış yok. Sezon başından beri fiyatlarımız hemen hemen aynı. Vatandaşlar virüsten tereddüt ediyorlar ama etmesinler. Paniğe gerek yok. Tedbirimizi alalım panik yapmayalım. Bol bol da balık yiyelim. Balık virüse dahi etkili. Bağışıklık sistemini güçlendirir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, balık halinde istavrit 30, çupra 40, uskumru 30, levrek 40, sardalya 20 ve hamsinin kilogram fiyatı 20 TL’den satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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