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Denizlili teknik direktör Zimbabve'de başarıyı yakaladı

DHA

Denizlili teknik direktör Zimbabve'de başarıyı yakaladı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'den 47 yıl önce ailesiyle Hollanda'ya taşınan, çeşitli takımlarda futbol oynadıktan sonra 31 yaşında teknik direktörlük kariyerine başlayan 54 yaşındaki Erol Akbay, Afrika ülkelerinden Zimbabve'de elde ettiği başarılarla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. 2016 yılında Zimbabve Premier Lig ekiplerinden Highlanders FC ile lig şampiyonluğu yaşayan, ayrıca çalıştığı 2 yıllık dönemde takımıyla 2 kupa daha kazanan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Akbay, Türk teknik direktör olarak yabancı ülkede başarılar elde ettiği için gururlu olduğunu söyledi.
Denizli´nin Balkan ilçesinden ailesi ile 7 yaşındayken Hollanda'ya taşınan Erol Akbay, futbol hayatına 1985 yılında Hvv Hengelo kulübünde başladı. Achilles 29, SV Exelcior 31, Quick 20 takımlarında oynayan Akbay, 31 yaşında aktif futbolu bırakıp kariyerine teknik direktör olarak devam etti. 1999 yılında Heracles Almelo Futbol Kulübü'nün U-19 gençlik takımının antrenörlüğünü yapmaya başlayan Akbay, Hvv Hengelo, Barbaros, B.W.O. ve Twello kulüplerinde çeşitli kademelerde antrenörlük yaptı. Denizlili futbol adamı Akbay, 2016 yılında Doğu Afrika ülkesi Zimbabve'nin Highlanders FC takımından gelen teknik direktörlük teklifini kabul ederek Afrika'ya gitti.
Zimbabve Premier Lig ekiplerinden Highlanders, Erol Akbay yönetimindeki ilk yılında 18 takımlı ligde şampiyon olmayı başardı. Highlanders FC'de 2 yıl görev yapan Akbay, burada biri lig şampiyonluğu olmak üzere 3 kupa kazandı. Taraftarların sevgilisi haline gelen teknik direktör, Zimbabve'de futbolseverlerin saygısını kazandı. Highlanders'taki görev süresinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Akbay, Ngezi Platinium takımında 1 yıl görev yaptı, ancak burada kupa kazanamadı.
'3 KUPA KAZANDIM, 3 KEZ FİNALDE KAYBETTİM'
Erol Akbay, Hollanda dışında çalıştığı ilk yer olması nedeniyle Zimbabve'nin kendisi için özel olduğunu söyledi. Türk olarak yabancı ülkede başarılar elde ettiği için gurur duyduğunu belirten Akbay, "15 yıl Hollanda'da antrenörlük yaptım. Bir maceraya açılmak istedim. Zimbabve'de iyi bir takımdan teklif aldım. Başarılar elde ettim. 3 kupa kazandım, 3 kez finalde kaybettim. Benim için iyi bir deneyim oldu. Afrika'da futbol çok seviliyor. Oranın kültürüne çabuk ayak uydurdum. Çok yabancılık çekmedim. Başarılar kazandığım için taraftarlar beni çok sevdi. Kişiliğimi ve oynattığım futbolu çok sevdiler, beni el üstünde tuttular. Benden önce Highlanders FC'ye bir teknik direktör gelmiş ve 'Bu kulübe kim gelirse gelsin başarılı olamaz' demiş. Ben o kulüpte şampiyonluk yaşadım. Taraftarlar pankart açıp bu başarıyı onurlandırıyordu" dedi.
TÜRK TAKIMLARINA TRANSFER İÇİN AFRİKA'YI ÖNERDİ
Türk futbolunun Afrika'ya yönelmesi durumunda transfer maliyetlerini düşürebileceğini belirten Akbay, "Afrika'da gelişmeyi bekleyen çok futbolcu var. Oradaki futbolcular Avrupa futbolu için çok ucuz. Oradaki en kaliteli futbolcuyu buradaki en kalitesiz futbolcudan daha ucuza alabilirsiniz. Afrikalı oyuncular taktik olarak çok iyi olmasa da kalite anlamında üst seviyede. Türk takımları Avrupa'ya değil Afrika'ya yönelseler daha iyi transferler yapabilir. Oradaki takımlardan birçok transfer teklifi alıyorum. Hedeflerim daha büyük, farklı ülkelerde ve farklı kıtalarda başarılar elde etmek istiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Akbay'ın takımıyla yaptığı antrenmandan arşiv görüntüler
Erol Akbay'ın görüntüsü
Erol Akbay'ın kazandığı kupayla ve takımla fotoğrafları
Erol Akbay ile röportaj
(Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-03-16 10:42:11

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