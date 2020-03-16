Buldan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinin yüksek kesimlerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının bir anda 10 derece birden düştüğü kentin yüksek rakımlı ilçeleri ve bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sıcaklıkların düşmesi ile başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, bu bölgelerden birisi de Buldan ilçesi oldu. İlçenin Türlübey Mahallesi gibi yüksek kesimlerinde yağmurun ardından aniden başlayan kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı ilçenin yüksek kesimleri adeta beyaza bürürken, özellikle trafikteki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede kar yağışı halen devam ediyor.

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