Denizli’de bir haftada 24 bin 740 araç kontrol edildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 1 ölümlü 45 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 24 bin 740 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik kazası yaşandığı 45 yaralanmalı, 71 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca trafik polisleri tarafından 24 bin 740 aracın kontrol edildiği, 4 bin 106 araçla ilgili ise işlem yapıldığı ifade edildi.

324 okul servisi üzerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 10 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

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