Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, şehir merkezindeki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirtilen 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-16 17:44:13



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