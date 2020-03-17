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(Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk Vatandaşlar halı yıkamacılara koştu

İHA

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesi üzerine vatandaşlar halı yıkatmak için sıraya girdi.

(Özel) Korona virüsü nedeniyle halı yıkamacılarda yoğunluk Vatandaşlar halı yıkamacılara koştu

Korona virüsünün Türkiye’de görülmesi üzerine vatandaşlar halı yıkatmak için sıraya girdi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini birçok ülkede gösteren korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi üzerine vatandaşlar kolonya ve dezenfektan gibi ürünleri tüketti. Vaka sayısının artmasıyla birçok vatandaş evlerinden çıkmamayı tercih etmişti. Korona virüsüne karşı önlem almak isteyen vatandaşlar evleri dezenfekte etmenin dışında halı, koltuk ve perde gibi sürekli temas halinde oldukları eşyaları da yıkama firmalarına göndererek önlem aldı. Halı yıkama firmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 bir artış olduğunu dile getirdi. Gelen talebi karşılamak adına yoğun mesai yapan halı yıkama firmaları ise bu durumdan memnun oldukları görüldü. Sezonu bu yıl erken açan yıkamacılar vatandaşların korona virüsü dolayısıyla halılarını yıkamaya verdiklerini dile getirdiklerini söylediler. Vatandaşların kişisel temizliklerin dışında kullandıkları eşyaların temizliğinde de artış olduğunu belirten halı yıkamacısı Hasan Güngör, “Geçen seneye oranla, korona virüsü Türkiye’ye geldiğinden itibaren yüzde 20 25 oranında halı yıkama oranlarımız arttı. Fakat şu anda korona virüsünden dolayı herkes kendi kişisel temizliğini yaparken ayriyeten halı, koltuk, yorgan, battaniye, stor perde ayriyeten yatak temizliğinde artışlarımız gözleniyor. Biz de müşterilerimizi bu yönde bilgilendirmeye çalışıyoruz, ‘Halılarınızı, koltuklarınızı bir an önce yıkattırın’ diye. Çünkü her şahıs kendi kişisel temizliğini yaptığında virüsler azalırken halıda, koltuktaki bakterilerin gitmesi için bizim gibi profesyonel halı temizleme firmalarına başvurmaları lazım. Biz de bu konuda müşterilere elimizden gelen yardımı yapıyoruz” dedi.

“Geçen seneye göre baktığımızda yüzde 30 gibi siparişlerde artışımız var”
İş yoğunluğunun geçen yılına göre yüzde 30 arttığının altını çizen halı yıkamacısı Orhan Uçar, “Geçen seneye göre baktığımızda yüzde 25 30 gibi siparişlerde artışımız var. Zaten biz müşterilerimize altı ayda bir halılarını yıkamalarını tavsiye ediyoruz. Bu hassas dönemde bu süreyi biraz daha kısaltmalarını tavsiye ediyoruz. Müşterilerimiz bu hassas dönemde 'korona virüsünden dolayı halılarımızı tekrar tekrar yıkama gereği duyuyoruz, bize yardımcı olur musunuz' diye sipariş veriyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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