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Pamukkale Belediyesi denetimlere başladı Zabıta ekipleri mekan sahiplerine uyarılarda bulundu Örki, "Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız"

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni tedbirler kapsamında bir çok mekanın kapatılmasına karar verilirken Türkiye genelinde gece yarısından itibaren Denizli Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri denetimleri başlattı.

Pamukkale Belediyesi denetimlere başladı Zabıta ekipleri mekan sahiplerine uyarılarda bulundu Örki, "Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız"

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni tedbirler kapsamında bir çok mekanın kapatılmasına karar verilirken Türkiye genelinde gece yarısından itibaren Denizli Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri denetimleri başlattı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderilen korona virüsü konulu genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 17 Mart itibariyle durduruldu. Zabıta ekipleri bu tür mekanların yoğun olduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirdi. Kapatma kararının uygulamaya geçildiği gece yarısından itibaren çalışmalara başlayan ekipler, mekan sahiplerine İçişleri Bakanlığı’nın kararını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Belge incelemeleri de yapılan mekanların karara uymaları sağlandı.

Pamukkale Belediyesi gerekli denetimler yaptı
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan korona virüs ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararın ilçe genelinde uygulandığını ifade ederek, “Alınan karar bu salgının önlenmesi adına önemli. Halkın bir yakın temasının olduğu mekanların kapatılması kararı alındı. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu kararın uygulanması için gerekli denetimleri yaptı. Genel olarak bu konuda her hangi bir sıkıntı yok. Ekiplerimiz gece yarısından sonra kapatmayan işletme sahiplerine bilgi verip kararın uygulamasını sağladı. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Pamukkale Belediyesi olarak ilçe genelinde hemen her yerde dezenfektasyon işlemlerimiz aralıksız devam ediyor. Cami, okul, kamu kuruluşları ve parklar gibi ortak kullanım alanları steril hale getirilmeye çalışılıyor. Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız. Bunun için özellikle Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarının titizlikle uygulanması gerekiyor” dedi.

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