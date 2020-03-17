Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı



Deniz TOKATRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'ndeki, M.Ö. 494 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı belirlenen 52 metre uzunluğu ile 9 metre yüksekliğinde olan ve üzerinde freskler bulunan 1750 yıllık duvar, yeniden ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan ve M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen antik kentte, milattan sonra 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan 1750 yıllık duvar ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın sonucunda, toprak altından çıkarılan, üzerinde freskler bulunan traverten bloklar eski haline kavuştu. Nisan ayında ziyarete açılması beklenen duvarda, renkli boyalarla yapılan, zenginliği simgeleyen korint başlıklı sütunların yer aldığı panolar, figüratif çizimler ve resimler ile kompozisyonlar dikkat çekiyor.

'ÜLKE TURİZMİNE ÇOK BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, ülkedeki en büyük kurumsal kazı ekibiyle birlikte Laodikya Antik Kenti'nde 12 yıldır çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Ekip olarak duvarı eski haline getirebilmek için hummalı bir şekilde, titizlikle çalıştıklarını anlatan Şimşek, "52 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğinde, 10 sıra halinde yıkılmış olan duvardaki freskleri ayağa kaldırdık. Üst koruma çatısını yaptık ve perdelerini inşa ettik. Burası, M.Ö. 494 yılı depreminde tamamen antik kentin yıkılan bölümünün moloz döküntü alanı olmuş. Tamamen sütunlarıyla ve duvarlarıyla yıkılmış bir alanı hem ayağa kaldırdık hem de koruma önlemlerini aldık. Burası hem Denizli hem de ülke turizmine çok büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

'DÜNYADAKİ TEK ÖRNEK LAODİKYA'

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burayı gören insanlar için estetik ve alanın daha ferah olmasını sağlayan kentin gücünü ve zenginliğini gösteren duvar süslemelerini Laodikya'da ortaya çıkardık. Nisan ayı itibariyle Laodikya'da bulunan dünyanın en geniş fresklerle süslenmiş duvarı, ziyarete açılacak. Freskli duvar örneklerini Girit'teki saraylarda, Pompei'de görebilmek mümkün. Bu kadar geniş ve devasa bir alanın süslendiği dünyadaki tek örnek Laodikya." DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2020-03-17 13:20:41



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