Denizlispor'da, Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Denizlispor, Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam eden ve tedavi sürecinde sona gelinen Isaac Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

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