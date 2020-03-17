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Pamukkale Belediyesi’nden kira ertelemesi

İHA

Pamukkale Belediyesi’nden kira ertelemesi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle Pamukkale Belediyesi bir önlem daha aldı. Buna göre Pamukkale Belediyesi, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren iş yerleri açılana kadar kira almayacak.
Korona virüs nedeniyle önlemler alan Pamukkale Belediyesi, önemli bir karara daha imza attı. Ülkemizde yaşanan korona virüs salgını süresince vatandaşların yanında olan Pamukkale Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı önlemler çerçevesinde iş yerleri kapanan kiracılarından iş yerleri açılana kadar kira almayacak. 16 Mart 2020 tarihinden belediyeye ait iş yerlerinin yeniden açılana kadar kira bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde ilçe sınırlarında kapanan iş yerlerinin olduğunu söyleyerek, “Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. 16 Mart itibariyle kiracımız olan esnaflarımızın kiralarını yeniden açılana kadar almayacağız. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

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